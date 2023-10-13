"Приказ о запрете не отменялся": вице-министр юстиции о хиджабах в школах

Вице-министр юстиции Алма Муканова сегодня в кулуарах мероприятия партии AMANAT высказалась о запрете хиджаба в казахстанских школах, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр юстиции Алма Муканова отметила, что вопрос запрета хиджаба в школах порождает в обществе много дискуссий.

"Если даже обратить внимание на международную практику, она разнится. Есть страны, которые запретили, есть те, которые разрешают. Если даже обратиться к практике наших близлежащих соседних стран – Узбекистана, Кыргызстана – у них уже в парламенте достаточно бурно обсуждаются эти вопросы, насколько я помню, некоторые соседи уже узаконили запрет", – рассказала Муканова.

Между тем вице-министр отметила, что в Казахстане право свободы вероисповедания никоим образом не попрекается.

"Это конституционное право. Но есть еще ряд норм, которые могут быть внесены, запреты, например, если это будет не отвечать вопросам общественной безопасности. Этот момент тоже необходимо учитывать.

В целом, если такой вопрос поднимается, и соответствующие нормы поступят к нам на рассмотрение, мы это с правовой точки зрения еще раз дополнительно изучим. Сейчас это регламентировано, насколько я знаю, что в организациях образования существует запрет (на ношение хиджабов).

Несколько раз этот приказ проверялся, но он не отменялся, он действующий. В Конституции мы объявили себя светским государством и вопрос в том, что нужно придерживаться канонов светского государства. Тем более в общественных местах, организациях, на госслужбе", –резюмировала Алма Муканова.

Напомним, ранее министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал, что в Казахстане на данный момент нет девочек, которые не посещают школу из-за ношения хиджаба.

Позже глава ДУМК верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы заявил, что домбра не является харамом, а также рассказал, что в стране под ведением управления есть 9 медресе, в некоторых из которых с 9 класса принимают девочек.

Вопрос ношения хиджабов в казахстанских школах

Ранее в ДУМК заявили, что не отрицают, что по законам шариата мусульманки, достигшие подросткового возраста, должны носить платок. Однако шариат также не обязывает девочку, не достигшую подросткового возраста, носить его.

Кроме того, в рамках своей компетенции управление дало соответствующие рекомендации уполномоченным госорганам по данному вопросу.

Глава Министерства культуры и информации Аида Балаева отметила, что Казахстан является светским государством, которое, согласно Конституции, отделено от религии. При этом государство гарантирует свободу вероисповедания.

"Все вопросы государственной политики регулируются гражданским законодательством, а не религиозными нормами. И нормативные акты требуют соблюдать стандарты ношения школьной формы.

Опять-таки, возвращаясь к Конституции РК, задача школы – гарантировать и обеспечивать гражданам страны качественное образование.

Полагаю, что, получив хорошее образование, уже во взрослой жизни казахстанцы самостоятельно определятся в выборе религии и в выборе религиозной одежды", – написала она.

В конце сентября посол США в РК Дэниел Розенблюм, отвечая на вопрос о ношении хиджабов, отметил, что его страна поддерживает свободу вероисповедания.

Недавно во время выступления на республиканском съезде педагогов президент Касым-Жомарт Токаев поднял тему проявления религиозной принадлежности в школах – по его мнению, дети должны сделать выбор, когда подрастут.