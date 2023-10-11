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Глава ДУМК высказался о том, является ли домбра харамом

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Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы
Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы. Фото: muftyat.kz

Глава ДУМК верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы в кулуарах Дворца мира и согласия высказался о том, является ли домбра харамом, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ попросили председателя ДУМК поставить точку в вопросе о том, является ли домбра и в целом музыка в исламе харамом.

"ДУМК ранее давал по этому вопросу разъяснение, и ранее здесь, во Дворце мира и согласия, проводил ряд мероприятий в честь пророка. И там звучала домбра и другие музыкальные национальные инструменты. (...)

Конечно, нет (не является харамом – прим. ред.)", – сказал в ответ верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

Напомним, ранее об этом высказывался и спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

"Тем, кто поднимает такие темы, я бы ответил так: "Получается, по их мнению, что наши предки, которые веками держали в руках домбру и играли, – грешники?" – заявлял он.

Отметим, что с 2018 года в Казахстане ежегодно отмечают День домбры. Праздник проходит в первое воскресенье июля.

День домбры был утвержден указом президента РК от 12 июня 2018 года. В том же году в Казахстане впервые отметили торжество, посвященное национальному музыкальному инструменту.

Как отмечается в указе, праздник был создан в целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040541-glava-dumk-vyskazalsya-o-tom-yavlyaetsya-li-dombra-haramom/

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