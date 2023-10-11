Глава ДУМК высказался о школьницах в хиджабе

Глава Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы в кулуарах на мероприятии во Дворце мира и согласия высказался о школьницах в хиджабе, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались у главы ДУМК Наурызбай кажы Таганулы, как быть девушкам, которых не пускают в школу в платке.

"Этот вопрос сейчас в обществе активно обсуждается. ДУМК в этой связи давало разъяснение. Сейчас важно сохранить мир и спокойствие в обществе. Правильнее обсудить с учителями школы и найти решение между собой. ДУМК говорит, что ношение платка предусматривается только после достижения совершеннолетия девушкой, если она хочет следовать по этому пути", – сказал он.

В целом, по его словам, под ведением ДУМК есть 9 медресе, в некоторых из которых с 9 класса принимают девочек.

"Если девушки хотят носить платок и получить в то же время образование, то они могут продолжить обучение там. Такая возможность предусмотрена. Там преподаются религиозные и светские предметы по стандарту Минпросвещения для колледжей", – указал глава ДУМК.

Также сегодня Наурызбай кажы Таганулы ответил отрицательно на вопрос, является ли домбра харамом. Вчера глава Минпросвещения Гани Бейсембаев заявил, что учениц, которые не ходят в школу из-за ношения хиджаба, в Казахстане сейчас нет.

Вопрос ношения хиджабов в казахстанских школах

Ранее в ДУМК заявили, что не отрицают, что по законам шариата мусульманки, достигшие подросткового возраста, должны носить платок. Однако шариат также не обязывает девочку, не достигшую подросткового возраста, носить его.

Кроме того, в рамках своей компетенции управление дало соответствующие рекомендации уполномоченным госорганам по данному вопросу.

Глава Министерства культуры и информации Аида Балаева отметила, что Казахстан является светским государством, которое, согласно Конституции, отделено от религии. При этом государство гарантирует свободу вероисповедания.

"Все вопросы государственной политики регулируются гражданским законодательством, а не религиозными нормами. И нормативные акты требуют соблюдать стандарты ношения школьной формы.

Опять-таки, возвращаясь к Конституции РК, задача школы – гарантировать и обеспечивать гражданам страны качественное образование.

Полагаю, что, получив хорошее образование, уже во взрослой жизни казахстанцы самостоятельно определятся в выборе религии и в выборе религиозной одежды", – написала она.

В конце сентября посол США в РК Дэниел Розенблюм, отвечая на вопрос о ношении хиджабов, отметил, что его страна поддерживает свободу вероисповедания.

Недавно во время выступления на республиканском съезде педагогов Касым-Жомарт Токаев поднял тему проявления религиозной принадлежности в школах – по его мнению, дети должны сделать выбор, когда подрастут.