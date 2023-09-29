"США поддерживают свободу вероисповедания": американский посол в Казахстане о ношении хиджаба

Посол США в Казахстане сегодня на пресс-встрече выразил мнение о ношении хиджабов в общественных местах. Он отметил, что его страна поддерживает свободу вероисповедания, пишет корреспондент NUR.KZ.

Посол США в Казахстане Даниэл Розенблюм высказался о ношении хиджабов в школах и общественных местах.

"Если честно, я не так хорошо знаком с вопросом ношения хиджабов в общественных местах, в школах. Я гораздо чаще встречал этот вопрос в Узбекистане, где я работал до этого. Там этот вопрос также был горячей темой.

Поэтому, касательно данной ситуации, у меня конкретных комментариев нет, но я бы хотел сказать, что США всегда поддерживают идею свободы вероисповедования и свободу самовыражения. В зависимости от страны понятие самовыражения может меняться, поэтому всегда очень важно подстраивать эти ожидания и принципы под каждую конкретную страну. Но в США мы всегда ратуем за соблюдение и предоставление подобных свобод", – заявил посол.

Также на сегодняшней пресс-встрече Дэниел Розенблюм оценил вероятность прибытия Джо Байдена в Казахстан, заявил, что у США есть сильный интерес в том, чтобы упростить получение виз нашими гражданами, а также высказался о "списке иноагентов" в Казахстане.

На официальном сайте посольства США в РК говорится, что Дэниел Розенблюм принял присягу в качестве посла в Казахстане 28 октября 2022 года.

Ранее он занимал должность посла Соединенных Штатов в Узбекистане, был зампомощника госсекретаря США по ЦА в управлении Госдепа по делам Южной и Центральной Азии.

С 2008 по 2014 год Розенблюм был координатором помощи США странам Европы и ЦА. Также, в 1980-х годах работал советником сенатора Карла Левина.

Вопрос ношения хиджабов в казахстанских школах

Недавно о ношении хиджабов и платков в школах Казахстана высказывались министры двух ведомств, а также Духовное управление мусульман РК.

Так, в ДУМК не отрицают, что по законам шариата мусульманки, достигшие подросткового возраста, должны носить платок. Однако шариат также не обязывает девочку, не достигшую подросткового возраста, носить его.

Кроме того, в рамках своей компетенции управление дало соответствующие рекомендации уполномоченным госорганам по данному вопросу.

Высказался по этому поводу министр просвещения Гани Бейсембаев.

"Все ученики, согласно требованиям, должны в школу приходить в школьной форме. Вы это знаете хорошо. Это делается в рамках предоставления равных возможностей для получения образования. Никаких изменений в этом плане нет – все в рамках закона и утвержденных требований", – заявил он.

Глава Министерства культуры и информации Аида Балаева отметила, что Казахстан является светским государством, которое, согласно Конституции, отделено от религии. При этом государство гарантирует свободу вероисповедания.

"Все вопросы государственной политики регулируются гражданским законодательством, а не религиозными нормами. И нормативные акты требуют соблюдать стандарты ношения школьной формы.

Опять-таки, возвращаясь к Конституции РК, задача школы – гарантировать и обеспечивать гражданам страны качественное образование.

Полагаю, что, получив хорошее образование, уже во взрослой жизни казахстанцы самостоятельно определятся в выборе религии и в выборе религиозной одежды", – написала она.