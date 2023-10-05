Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Ребенок сделает свой выбор, когда подрастет": Токаев о свободе вероисповедания в Казахстане

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев на республиканском съезде педагогов прокомментировал ситуацию с проявлением религиозной принадлежности в школах Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Хочу остановиться еще на одной обсуждаемой проблеме. Согласно Конституции, Казахстан – светское государство. Этот принцип должен строго соблюдаться во всех сферах, в том числе и в образовательной.

Нужно всегда помнить, что школа – это, прежде всего, образовательное заведение, куда дети приходят получать знания. Тогда как религиозные убеждения – это выбор и частное дело каждого гражданина. Свобода вероисповедания в нашей стране гарантируется законом. Думаю, будет правильным, если ребенок сделает свой выбор, когда уже подрастет, и у него сформируется собственное мировоззрение", – сказал Токаев.

Глава государства отметил что самое главное – воспитать поколение, обладающее открытым мировоззрением, ясным сознанием, верное традициям.

"Содержание слова "светскость" очень глубокое. Говоря о мировоззрении нашего народа, можно охарактеризовать светскость как прагматизм, приверженность здоровому образу жизни, почитание нашей традиционной религии, сохранение национального сознания", – добавил он.

Вопрос ношения хиджабов в школах Казахстана

В конце августа глава Министерства просвещения Гани Бейсембаев высказался о ношении хиджаба в школах Казахстана.

"Все ученики, согласно требованиям, должны в школу приходить в школьной форме. Вы это знаете хорошо. Это делается в рамках предоставления равных возможностей для получения образования. Никаких изменений в этом плане нет – все в рамках закона и утвержденных требований", – заявил он.

В ДУМК не отрицают, что по законам шариата мусульманки, достигшие подросткового возраста, должны носить платок. Однако шариат также не обязывает девочку, не достигшую подросткового возраста, носить его.

Кроме того, в рамках своей компетенции управление дало соответствующие рекомендации уполномоченным госорганам по данному вопросу.

Министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что Казахстан является светским государством, которое, согласно Конституции, отделено от религии. При этом государство гарантирует свободу вероисповедания.

"Все вопросы государственной политики регулируются гражданским законодательством, а не религиозными нормами. И нормативные акты требуют соблюдать стандарты ношения школьной формы.

Опять-таки, возвращаясь к Конституции РК, задача школы – гарантировать и обеспечивать гражданам страны качественное образование.

Полагаю, что, получив хорошее образование, уже во взрослой жизни казахстанцы самостоятельно определятся в выборе религии и в выборе религиозной одежды", – написала она.

На прошлой неделе посол США в Казахстане Даниэл Розенблюм высказался о ношении хиджабов в школах и общественных местах. Он отметил, что его страна поддерживает свободу вероисповедания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039673-rebenok-sdelaet-svoy-vybor-kogda-podrastet-tokaev-o-svobode-veroispovedaniya-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.