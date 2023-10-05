"Ребенок сделает свой выбор, когда подрастет": Токаев о свободе вероисповедания в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев на республиканском съезде педагогов прокомментировал ситуацию с проявлением религиозной принадлежности в школах Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Хочу остановиться еще на одной обсуждаемой проблеме. Согласно Конституции, Казахстан – светское государство. Этот принцип должен строго соблюдаться во всех сферах, в том числе и в образовательной.

Нужно всегда помнить, что школа – это, прежде всего, образовательное заведение, куда дети приходят получать знания. Тогда как религиозные убеждения – это выбор и частное дело каждого гражданина. Свобода вероисповедания в нашей стране гарантируется законом. Думаю, будет правильным, если ребенок сделает свой выбор, когда уже подрастет, и у него сформируется собственное мировоззрение", – сказал Токаев.

Глава государства отметил что самое главное – воспитать поколение, обладающее открытым мировоззрением, ясным сознанием, верное традициям.

"Содержание слова "светскость" очень глубокое. Говоря о мировоззрении нашего народа, можно охарактеризовать светскость как прагматизм, приверженность здоровому образу жизни, почитание нашей традиционной религии, сохранение национального сознания", – добавил он.

Вопрос ношения хиджабов в школах Казахстана

В конце августа глава Министерства просвещения Гани Бейсембаев высказался о ношении хиджаба в школах Казахстана.

"Все ученики, согласно требованиям, должны в школу приходить в школьной форме. Вы это знаете хорошо. Это делается в рамках предоставления равных возможностей для получения образования. Никаких изменений в этом плане нет – все в рамках закона и утвержденных требований", – заявил он.

В ДУМК не отрицают, что по законам шариата мусульманки, достигшие подросткового возраста, должны носить платок. Однако шариат также не обязывает девочку, не достигшую подросткового возраста, носить его.

Кроме того, в рамках своей компетенции управление дало соответствующие рекомендации уполномоченным госорганам по данному вопросу.

Министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что Казахстан является светским государством, которое, согласно Конституции, отделено от религии. При этом государство гарантирует свободу вероисповедания.

"Все вопросы государственной политики регулируются гражданским законодательством, а не религиозными нормами. И нормативные акты требуют соблюдать стандарты ношения школьной формы.

Опять-таки, возвращаясь к Конституции РК, задача школы – гарантировать и обеспечивать гражданам страны качественное образование.

Полагаю, что, получив хорошее образование, уже во взрослой жизни казахстанцы самостоятельно определятся в выборе религии и в выборе религиозной одежды", – написала она.

На прошлой неделе посол США в Казахстане Даниэл Розенблюм высказался о ношении хиджабов в школах и общественных местах. Он отметил, что его страна поддерживает свободу вероисповедания.