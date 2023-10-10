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30 лет независимости Казахстана

"Сейчас вопросов нет": министра спросили, сколько девочек не ходят в школу из-за хиджаба в Казахстане

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Девочка в хиджабе делает уроки
Девочка в хиджабе. Иллюстративное фото: Alfian Widiantono / Getty Images

Главу Минпросвещения на брифинге правительства спросили, сколько девочек в Казахстане не посещают школу из-за ношения хиджаба, поскольку в нем детей не пускают на учебу, пишет корреспондент NUR.KZ.

Министра просвещения Гани Бейсембаева попросили подтвердить, действительно ли более сотни девочек в Казахстане сейчас не посещают школы, поскольку им не разрешают приходить в учебное заведение в хиджабе.

По словам Бейсембаева, в начале сентября таких девочек было более 150, но с родителями провели разъяснительную работу.

"Потому что все понимают, что школа рассчитана на получение образования и воспитания, родители большинство это принимают и понимают, поэтому в данный момент таких вопросов сейчас не существует", – заявил министр.

Ссылаясь на данные региональных акиматов, он добавил, что учеников, которые не ходят в школу из-за ношения хиджаба, в Казахстане сейчас нет.

"Были вначале проблемы, данные проблемы сейчас исчерпываются, потому что родители начинают понимать, что первая задача школы – получение качественного образования и воспитания, мы не должны путать одно с другим", – добавил Бейсембаев.

Напомним, в конце августа министр просвещения в вопросе ношения хиджаба в школах сослался на Конституцию и другие нормативно-правовые акты страны.

Также добавим, что в своем недавнем выступлении на республиканском съезде педагогов Касым-Жомарт Токаев поднял тему проявления религиозной принадлежности в школах – по его мнению, дети должны сделать выбор, когда подрастут.

Вопрос ношения хиджабов в казахстанских школах

Напомним, о ношении хиджабов и платков в школах Казахстана высказывались в ДУМК – там не отрицают, что по законам шариата мусульманки, достигшие подросткового возраста, должны носить платок. Однако шариат также не обязывает девочку, не достигшую подросткового возраста, носить его.

Кроме того, в рамках своей компетенции управление дало соответствующие рекомендации уполномоченным госорганам по данному вопросу.

Глава Министерства культуры и информации Аида Балаева отметила, что Казахстан является светским государством, которое, согласно Конституции, отделено от религии. При этом государство гарантирует свободу вероисповедания.

"Все вопросы государственной политики регулируются гражданским законодательством, а не религиозными нормами. И нормативные акты требуют соблюдать стандарты ношения школьной формы.

Опять-таки, возвращаясь к Конституции РК, задача школы – гарантировать и обеспечивать гражданам страны качественное образование.

Полагаю, что, получив хорошее образование, уже во взрослой жизни казахстанцы самостоятельно определятся в выборе религии и в выборе религиозной одежды", – написала она.

В конце сентября посол США в РК Дэниел Розенблюм, отвечая на вопрос о ношении хиджабов, отметил, что его страна поддерживает свободу вероисповедания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040327-seychas-voprosov-net-ministra-sprosili-skolko-devochek-ne-hodyat-v-shkolu-iz-za-hidzhaba-v-kazahstane/

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