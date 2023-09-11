О ношении платка в школах Казахстана высказались в ДУМК

Вопрос ношения платков учениками в казахстанских школах прокомментировало Духовное управление мусульман РК в своем официальном Instagram-аккаунте.

В ДУМК отметили, что воспитание верного и образованного поколения – главная цель каждого родителя. Согласно шариату, девочка-мусульманка, достигшая подросткового возраста, обязана носить платок, то же самое касается и получения образования.

"Муфтият не отрицает, что по законам шариата мусульманки, достигшие подросткового возраста, должны носить платок. Ношение платка также является нашей национальной традицией. Мусульманская община должна глубоко понять это. Однако наш шариат не обязывает девочку, не достигшую подросткового возраста, носить платок. Мусульманской общине нужно понять и это", – говорится в сообщении.

В ДУМК добавили, что каждый год накануне нового учебного года в обществе высказываются разные мнения по поводу ношения школьницами платков. Эта проблема не оставляет равнодушными сотрудников муфтията. В рамках своей компетенции управление дало соответствующие рекомендации уполномоченным госорганам по данному вопросу.

Также муфтият надеется, что просьба мусульманской общины будет учтена и будет принято положительное решение.

Напомним, в конце августа глава Министерства просвещения Гани Бейсембаев высказался о ношении хиджаба в школах Казахстана.

"Все ученики, согласно требованиям, должны в школу приходить в школьной форме. Вы это знаете хорошо. Это делается в рамках предоставления равных возможностей для получения образования. Никаких изменений в этом плане нет – все в рамках закона и утвержденных требований", – заявил он.

Между тем еще в прошлом году представители тогда еще МОН РК, отмечали, что существует приказ, который регламентирует вопросы ношения школьной формы. Подчеркивалось, что о разрешении хиджабов в школах речи не идет.