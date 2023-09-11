Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов в школах Казахстана

Опубликовано:

Аида Балаева
Аида Балаева. Фото: Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике

Министр культуры и информации РК Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов в школах Казахстана. Заявление она опубликовала на своей официальной странице в Facebook.

"В настоящее время вновь актуализировались вопросы ношения хиджабов в школах. В этой связи хочу пояснить следующее.

Казахстан является светским государством, которое, согласно Конституции РК, отделено от религии. При этом государство гарантирует свободу вероисповедания.

Все вопросы государственной политики регулируется гражданским законодательством, а не религиозными нормами. И нормативные акты требует соблюдать стандарты ношения школьной формы.

Опять-таки, возвращаясь к Конституции РК, задача школы – гарантировать и обеспечивать гражданам страны качественное образование.

Полагаю, что, получив хорошее образование, уже во взрослой жизни казахстанцы самостоятельно определятся в выборе религии и в выборе религиозной одежды", – написала она.

Отметим, что сегодня о ношении платка в школах Казахстана высказались в ДУМК.

В ДУМК отметили, что воспитание верного и образованного поколения – главная цель каждого родителя. Согласно шариату, девочка-мусульманка, достигшая подросткового возраста, обязана носить платок, то же самое касается и получения образования.

При этом в конце августа глава Министерства просвещения Гани Бейсембаев высказывался о ношении хиджаба в школах Казахстана.

"Все ученики, согласно требованиям, должны в школу приходить в школьной форме. Вы это знаете хорошо. Это делается в рамках предоставления равных возможностей для получения образования. Никаких изменений в этом плане нет – все в рамках закона и утвержденных требований", – заявлял он.

При этом в прошлом году представители профильного министерства отмечали, что существует приказ, который регламентирует вопросы ношения школьной формы. Подчеркивалось, что о разрешении хиджабов в школах речи не идет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036133-aida-balaeva-vyskazalas-po-povodu-nosheniya-hidzhabov-v-shkolah-kazahstana/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.