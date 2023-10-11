Планирует ли Казахстан отправлять еще рейс в Израиль, ответил министр Карабаев

Глава Минтранспорта Марат Карабаев в кулуарах мажилиса рассказал, будут ли еще репатриационные рейсы из Израиля, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Карабаев сообщил, что дополнительный рейс не рассматривается.

"Вчера был осуществлен рейс по маршруту Тель-Авив-Актау-Алматы. 166 граждан. При этом возможности борта были 180 человек. Все желающие вернуться в страну граждане были доставлены на территорию Республики Казахстан", — сказал он.

По его данным, из 166 граждан 42 пассажира были иностранными гражданами.

Напомним, поздно вечером 10 октября в Алматы вернулись казахстанцы, оказавшиеся в Израиле во время эскалации конфликта с сектором Газа.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. По его словам, армия будет действовать повсюду с полной силой. Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия страны переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

Согласно последним данным, количество погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек.

Ситуация с казахстанцами на Ближнем Востоке

7 октября авиакомпания Air Astana приостановила продажу билетов в Тель-Авив. Позже авиаперевозчик обратился к казахстанцам, застрявшим в этой стране.

По данным МИД, желание вернуться в Казахстан изъявили 118 наших граждан. При этом, по данным ведомства, в Израиле могут находиться еще около 400 граждан Казахстана, которые не состоят на консульском учете.

9 октября стало известно, что авиакомпания Air Astana выполнит рейс по маршруту "Алматы – Тель-Авив – Алматы" по вывозу граждан Казахстана из Израиля с технической посадкой в Актау.