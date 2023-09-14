Еще пять ЖК в Алматы попали в список нежелательных для покупки

Сразу пять жилых комплексов в Алматы пополнили список нерекомендуемых для покупки в них квартир. Об этом сообщается на официальном сайте управления градостроительного контроля.

Управление градостроительного контроля пополнило список ЖК, не имеющих полного пакета документов. Туда вошли следующие жилые комплексы:

МЖК "Баганашыл", расположенный в Бостандыкском районе

Как сообщили в управлении, у ЖК отсутствуют экспертное заключение и уведомление о начале строительно-монтажных работ. Подан иск на отмену исходных документов.

ЖК "Priority" – клубный дом, расположенный в Медеуском районе по улице Жамакаева

Отсутствуют эскизный проект, экспертиза и уведомление о начале СМР. Приняты меры по части 1 статьи 316 КоАП с выдачей предписания, инициируется иск в суд на принудительное исполнение предписания.

Таунхаус "Sofia Village" в микрорайоне Карагайлы в Наурызбайском районе

Отсутствуют архитектурно-планировочное задание (АПЗ), согласование эскизного проекта (ЭП). Также приняты меры по части 1 статьи 316 КоАП, выдано предписание об устранении нарушений.

Для справки: согласно части 1 статьи 316 КоАП, строительство объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в экспертизу, по которой требуется ее проведение, влечет максимальный штраф в 580 МРП (свыше 2 млн тенге).

ЖК "Питтсбург" в микрорайоне Дархан в Алатауском районе

Отсутствуют АПЗ, согласование ЭП, экспертиза и уведомление о начале СМР.

ЖК "Sky Park" по улице Тайманова в Медеуском районе

Отсутствуют АПЗ, согласование ЭП, экспертиза и уведомление о СМР. Имеется решение на снос строения.

Граждан настоятельно попросили перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие пакета документов по справочному WhatsApp-телефону: +7 705 89 66 000.

Ранее замруководителя управления градостроительного контроля сообщил, что в ходе проверок строящихся жилых зданий в Алматы было выявлено 956 нарушений. Также он сообщал, что в горной местности города обнаружили свыше 50 фактов незаконного строительства.

Напомним, в апреле в акимате Алматы сообщили, что три строящихся жилых комплекса не имели полного пакета документов на строительство. Позже в Сети появились объявления о продаже недвижимости в ЖК, постройка которого велась с нарушениями в документах.

Наряду с этим стало известно, что 80 алматинских семей, купивших квартиры в строящемся жилом комплексе, не могли ни заселиться в приобретенное жилье, ни вернуть деньги. В деле начала разбираться полиция.

В мае список нерекомендуемых для покупки жилья попали сразу два алматинских ЖК. Один из них был расположен по проспекту Достык, другой – по улице Обсерватория.