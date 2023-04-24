Еще один ЖК попал в список нерекомендуемых для покупки жилья в Алматы

Строящийся ЖК в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Акимат Алматы предупредил, что в Сети появились объявления о продаже квартир в ЖК, который строится с нарушениями в документах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации Управления градостроительного контроля в результате мониторинга установлено, что в интернет-ресурсах опубликованы объявления о продаже квартир в ЖК Maison по улице Шашкина, 42/1.

"Однако целевое назначение данного земельного участка – для строительства и эксплуатации административного здания с подземным паркингом, а архитектурно-планировочное задание получено на строительство медицинского центра", – сообщили в акимате.

Отмечается, что управлением в отношении собственника по части 1 статьи 316 КоАП РК и выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а так же подан иск в суд на принудительное приостановление строительно-монтажных работ.

Дополнительно управлением направлено письмо в Департамент экономических расследований и Департамент государственных доходов для принятия мер.

"Напомним, перед покупкой недвижимости рекомендуется проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов по номеру горячей линии Управления градостроительного контроля +7 (727) 229-81-36", – предупредили в ведомстве.

Добавим, что в указанной выше статье Кодекса об административных правонарушениях РК определяется наказание за строительство объектов и их комплексов без проектной документации либо по проектной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, по которой требуется ее проведение, за исключением требований, установленных техническими регламентами.

Такое правонарушение влечет штраф:

на физических лиц – в размере 120 МРП (414 тыс. тенге);

на должностных лиц – в размере 160 МРП (552 тыс. тенге);

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 200 МРП (690 тыс. тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 380 МРП (1 млн 311 тыс. тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 580 МРП (2 млн тенге).

Напомним, что в феврале в акимате сообщали о том, что в Бостандыкском районе города Алматы снесут недостроенное здание после двух лет судебных разбирательств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018041-esche-odin-zhk-popal-v-spisok-nerekomenduemyh-dlya-pokupki-zhilya-v-almaty/