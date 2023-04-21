Незаконно строящиеся жилые комплексы выявили в Алматы

Стройка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ряд незаконно строящихся ЖК выявили в Алматы. Три жилых комплекса, как выяснилось, не имеют полного пакета документов на строительство, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Так, в список вошли ЖК "ORDA CITY", расположенный в микрорайоне Теректы, улица Айналмалы, участок 183. Заказчик - ТОО "Investment Stroy".

У застройщика отсутствует предпроектная документация и уведомление о начале строительно-монтажных работ, сообщили в акимате. При этом целевое назначение участка - ИЖС.

"Управлением в отношении застройщика приняты меры по части 1 статьи 316, статье 321 КоАП РК с выдачей предписания на приостановление СМР, также подан иск о сносе и обратной засыпке котлована в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы", - рассказали в акимате.

Еще один ЖК - "Dostar Deluxe", расположенный по адресу: микрорайон Мадениет, 185/8. Заказчик - ИП "Ашинов". У него отсутствует согласование эскизного проекта, уведомление о начале строительно-монтажных работ. В отношении заказчика приняты меры по тем же статьям КоАП.

Третий жилой комплекс - "Verona", что находится в Ремизовке, переулок 7, участок 71. Заказчиками являются пять физических лиц. В этом случае отсутствует предпроектная документация и уведомление о начале строительно-монтажных работ.

"Стоит отметить, что на сегодняшний день случаи приобретения горожанами квартир в незаконных ЖК выявляются регулярно, пользуясь тем, что, согласно действующему законодательству, для привлечения средств дольщиков жилым домам до 3 этажей разрешение не требуется. Недобросовестные застройщики вводят в заблуждение покупателей недвижимости", - сообщили в пресс-службе.

В акимате напомнили, что перед покупкой недвижимости можно проверить строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов по номеру горячей линии Управления градостроительного контроля +7 (727) 229-81-36.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017747-nezakonno-stroyaschiesya-zhilye-kompleksy-vyyavili-v-almaty/