Без денег и квартир остались дольщики жилого комплекса в Алматы (видео)

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы 80 семей, купивших в квартиры в строящемся жилом комплексе, не могут ни заселиться в приобретенное жилье, ни вернуть деньги. В деле разбирается полиция, передает сайт телеканала КТК.

Дольщики жилого комплекса "Весновка" должны были получить ключи от своих квартир еще в прошлом году. Некоторые из них внесли предоплату за квартиры, а некоторые - выкупили их полностью.

"Я в апреле 22-го года через интернет узнал о ЖК "Весновка". В Усть-Каменогорске продал три квартиры, хотел переехать сюда. Вложил 31 миллион тенге при 100-процентной оплате - 4 этаж, 56 квадратов. В мае-месяце я заключил договор, в 22-м году. Они обещали, что построят в августе, в сентябре, в декабре построят, квартиру сдадут", - рассказывает один из дольщиков Канат Ермекбаев.

Проблемы на объекте начались практически сразу, рассказывают горожане: работа то приостанавливалась, то возобновлялась вновь. В итоге дом так и не сдали в эксплуатацию, а владелец строительной компании сбежал.

По данным телеканала, клиенты покупали квартиры в жилом комплексе через посредника. Сейчас руководитель этой фирмы задержан.

"В январе 2022-го я купил квартиру в ЖК "Весновка" через компанию Lider Group. Между KB Development и Lider Group был эксклюзивный договор. KB Development строит, а Lider Group - продает. Я внес 30% и ждал год, а когда попросил вернуть их, в Lider Group сказали, что все деньги перевели застройщику", - рассказал другой дольщик Ринат Курмангазы.

Руководство компании-посредника вместе с застройщиком проходят еще по одному громкому делу. Заехать в собственные квартиры не могут и дольщики ЖК "Уш коныр". Им продавали по такой же схеме. А жилой комплекс "Весновка" оказался совсем уж проблемным долгостроем - его история началась еще 10 лет назад.

"История этого объекта такова: в 2007 году здесь застройщиком были россияне, потом передавалось турецкой компании, после этого этим объектом занималась какая-то немецкая компания, сейчас занималась, с 21-го года, компания KBD.

Кран разворачивался в ту или другую сторону. Людей каждый раз приводили и говорили: "Видите, кран развернулся? Значит, строительство ведется", - поделилась подробностями юрист Мария Ян.

Работы по экстрадиции застройщика Кайрата Мамиева еще проводятся. Предположительно, он находится в Арабских Эмиратах. Но в полиции уверяют: расследование подходит к концу.

"По данному факту шесть подозреваемых уже находятся под стражей. Производство по уголовному делу осуществляется следственным управлением департамента полиции города Алматы. В ближайшей перспективе - передача материала уголовного дела в суд для вынесения приговора. Может, в мае передадим", - сообщили в департаменте полиции южной столицы.

Порядок компенсации пострадавшим и дальнейшую судьбу долгостроя определит суд. Если вина обеих компаний подтвердится, фигурантам дела грозит до семи лет тюрьмы.

При этом дольщики требуют вернуть им деньги с учетом инфляции: за время ожидания цены на жилье заметно выросли.

Источник: КТК

Согласно информации на официальном сайте "Электронного правительства", долевое строительство - это довольно распространенная практика в Казахстане. Долевое строительство обладает рядом преимуществ, главным из которых является низкая цена по сравнению со вторичным жильем.

Однако существуют определенные риски, к примеру, долгое ожидание непосредственно постройки жилого дома или обман со стороны застройщика (уполномоченной компании) при оформлении договора или несоответствие ожиданиям.

Согласно Закону РК "О долевом участии в жилищном строительстве", долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:

получение гарантии Единого оператора;

участие в проекте банка второго уровня;

привлечение денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома.

Отмечается, что уполномоченная компания предоставляет для ознакомления физическим и юридическим лицам, обратившимся в целях заключения договора о долевом участии в жилищном строительстве, следующую информацию на государственном и русском языках:

о наименовании и юридическом адресе застройщика и уполномоченной компании;

о наличии справки, подтверждающей государственную регистрацию (перерегистрацию);

о наличии договора о предоставлении гарантии, заключенного с единым оператором, и его основных условиях в случае организации долевого участия в жилищном строительстве способом получения гарантии единого оператора;

о наличии разрешения местного исполнительного органа на привлечение денег дольщиков в случае организации долевого участия в жилищном строительстве способом участия в проекте банка второго уровня или способом привлечения денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома;

о реализованных застройщиком проектах строительства многоквартирных жилых домов;

об объекте строительства многоквартирного жилого дома, предполагаемом к строительству;

о наличии документа, подтверждающего соответствующее право уполномоченной компании на земельный участок.

При этом информация об объекте строительства должна включать:

уведомление о начале строительно-монтажных работ;

указание места расположения и описание объекта в соответствии с проектно-сметной документацией;

сведения о сроках его завершения;

основные сведения о подрядчике (генеральном подрядчике), включая наименование, опыт работы в данной сфере, наличие лицензии, информацию о сданных в эксплуатацию объектах строительства, где он действовал в качестве подрядчика (генерального подрядчика).

Пару недель назад в Генпрокуратуре сообщали, что за последние два года органы следствия возбудили 20 уголовных дел против недобросовестных застройщиков. Было осуждено 16 лиц. А ущерб, нанесенный казахстанцам, составил в общей сложности порядка 30 млрд тенге.

Напомним также, что ранее мы рассказывали, как защититься от рисков при долевом строительстве и получить гарантию о постройке и выдаче жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018092-bez-deneg-i-kvartir-ostalis-dolschiki-zhilogo-kompleksa-v-almaty-video/