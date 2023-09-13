Более 50 объектов незаконно построили в горной местности Алматы
Опубликовано:
На брифинге в РСК Алматы глава управления градостроительного контроля заявил, что в горной местности южной столицы выявили более 50 фактов незаконного строительства, передает корреспондент NUR.KZ.
По данным главы управления градостроительного контроля Алматы Олжаса Тулебаева, 52 факта незаконной стройки выявили с 2022 года в горной местности:
- 21 объект в Бостандыкском районе;
- 24 объекта в Медеуском районе;
- 7 объектов в Наурызбайском районе.
Сообщается, что по данным фактам 42 иска уже поданы в суд, еще семь исков – в стадии подготовки, по трем объектам ведутся проверки.
По 10 объектам уже вынесены решения суда о сносе.
"Также около 15 объектов жилищного строительства – по ним идут судебные разбирательства по их сносу. Это незаконно начатые одноэтажные строительства и ЖК", – добавил Тулебаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036457-bolee-50-obektov-nezakonno-postroili-v-gornoy-mestnosti-almaty/