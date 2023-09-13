Более 50 объектов незаконно построили в горной местности Алматы

На брифинге в РСК Алматы глава управления градостроительного контроля заявил, что в горной местности южной столицы выявили более 50 фактов незаконного строительства, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным главы управления градостроительного контроля Алматы Олжаса Тулебаева, 52 факта незаконной стройки выявили с 2022 года в горной местности:

21 объект в Бостандыкском районе;

24 объекта в Медеуском районе;

7 объектов в Наурызбайском районе.

Сообщается, что по данным фактам 42 иска уже поданы в суд, еще семь исков – в стадии подготовки, по трем объектам ведутся проверки.

По 10 объектам уже вынесены решения суда о сносе.

"Также около 15 объектов жилищного строительства – по ним идут судебные разбирательства по их сносу. Это незаконно начатые одноэтажные строительства и ЖК", – добавил Тулебаев.