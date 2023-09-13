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Более 50 объектов незаконно построили в горной местности Алматы

Опубликовано:

Идет строительство нового здания
Стройка. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге в РСК Алматы глава управления градостроительного контроля заявил, что в горной местности южной столицы выявили более 50 фактов незаконного строительства, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным главы управления градостроительного контроля Алматы Олжаса Тулебаева, 52 факта незаконной стройки выявили с 2022 года в горной местности:

  • 21 объект в Бостандыкском районе;
  • 24 объекта в Медеуском районе;
  • 7 объектов в Наурызбайском районе.

Сообщается, что по данным фактам 42 иска уже поданы в суд, еще семь исков – в стадии подготовки, по трем объектам ведутся проверки.

По 10 объектам уже вынесены решения суда о сносе.

"Также около 15 объектов жилищного строительства – по ним идут судебные разбирательства по их сносу. Это незаконно начатые одноэтажные строительства и ЖК", – добавил Тулебаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036457-bolee-50-obektov-nezakonno-postroili-v-gornoy-mestnosti-almaty/

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