Еще один ЖК в Алматы попал в список нерекомендуемых для покупки жилья

Таунхаус "Мечта". Фото: Управление градостроительного контроля города Алматы

В Алматы очередной жилой комплекс оказался в списке нерекомендуемых для покупки жилья, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Управления градостроительного контроля города Алматы.

"В настоящее время ведутся судебные разбирательства по таунхаусу "Мечта", который находится по адресу ул. Обсерватория, 104/4, и строится на земельном участке с целевым назначением для индивидуального жилищного строительства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе внеплановой проверки управлением градостроительного контроля города Алматы по первому пятну жилого комплекса зафиксировано отклонение от согласованного эскизного проекта, по второму пятну на момент проверки отсутствовала разрешительная документация. Как пояснили в управлении, на сегодня пятно 1 введено в эксплуатацию собственником самостоятельно.

Также в ведомстве сообщили, что в отношении заказчика приняты меры по части 1 статьи 316 КоАП ("Строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной") документации либо по проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, за исключением требований, установленных техническими регламентами) с выдачей предписания сроком до 15 сентября 2022 года.

"14 октября прошлого года заказчик был привлечен к ответственности за неисполнение предписания по части 3 статьи 462 КоАП ("Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции")", – добавили в управлении.

Кроме того, управлением направлено исковое заявление в суд об отмене акта приемки объекта в эксплуатацию и сносе объекта, ведутся судебные разбирательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020987-esche-odin-zhk-v-almaty-popal-v-spisok-nerekomenduemyh-dlya-pokupki-zhilya/