Еще один ЖК попал в список нерекомендуемых для покупки жилья в Алматы

Жилой комплекс в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Горожан предостерегли от покупки квартир в жилом комплексе в Алматы. При этом объявление о продаже жилья в данном ЖК выявили в Сети, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В акимате Алматы сообщили, что в ходе мониторинга интернет-ресурсов Управление градостроительного контроля выявило объявление о продаже квартир в ЖК по адресу: проспект Достык, 170/1.

"Горожан предостерегают от покупки недвижимости в жилом комплексе по этому адресу", – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что строительство на данном участке с целевым назначением МЖД (многоквартирный жилой дом) было начато собственником при наличии архитектурно-планировочного задания еще в 2005 году, после чего объект был заморожен на несколько лет.

"Позднее участок был передан другому собственнику, который возвел рядом на этом же участке незаконные нестационарные торговые объекты. Управлением в отношении собственника подан иск на снос незаконных торговых павильонов. 2 мая 2023 года года было вынесено решение о сносе торговых объектов. Ожидается вступление решения суда в законную силу", – сообщили в акимате города.

При этом, как сообщается, еще одно исковое заявление было подано на снос уже самого здания в Медеуский районный суд с заявлением об обеспечении иска в части наложения ареста на недвижимое имущество, запрет на производство СМР и запрет на выдачу разрешительной документации.

"Судебные разбирательства еще ведутся, назначена судебно-строительная экспертиза", – гласит сообщение алматинского акимата.

Жителям города настоятельно рекомендуют перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов по номеру горячей линии Управления градостроительного контроля: +7 (727) 229-81-36.

Напомним, в ноябре прошлого года жителей Алматы предостерегли от покупки недвижимости в незаконно строящихся жилых комплексах. В акимате города тогда рассказали, что ЖК в микрорайоне Карагайлы возводится без разрешительных документов на строительство.

В конце апреля этого года в акимате Алматы сообщили, что выявили ряд незаконно строящихся ЖК. Через несколько дней стало известно, что еще один жилой комплекс в городе попал в список нерекомендуемых для покупки в нем квартир.

А сегодня в южной столице начали сносить возведенное незаконно четырехэтажное здание по улице Богенбай батыра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019615-esche-odin-zhk-popal-v-spisok-nerekomenduemyh-dlya-pokupki-zhilya-v-almaty/