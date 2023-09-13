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К казахстанцам, планирующим приобретать недвижимость в Алматы, обратились чиновники

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Кран поднимает блоки
Строительство. Иллюстративное фото: pixabay.com

Гражданам рассказали, как проверить строящийся жилой комплекс в Алматы перед покупкой квартиры в нем. В городском акимате опубликовали телефон для обращений, передает NUR.KZ.

О принимаемых мерах в отношении незаконной застройки на брифинге РСК рассказал замруководителя управления градостроительного контроля Алматы Олжас Тулебаев.

По сведению спикера, всего на территории города ведется строительство 823 объектов (бюджетные – 240, коммерческие – 583 объекта), в том числе 155 жилых комплексов.

На объектах строительства задействованы 383 строительных компаний, 138 организаций технического надзора.

"В рамках контрольных функций в 2023 году проведено 740 внеплановых проверок, выявлено 956 нарушений с наложенными административными штрафами на общую сумму 187 млн тенге", - сообщил он.

Выдано 779 предписаний на устранение нарушений.

Кроме того, за некачественное строительство и организацию производства строительно-монтажных работ, привлечены к ответственности 47 подрядных организаций на сумму 35,7 млн тенге, в том числе:

  • 14 подрядных организаций по бюджетным объектам на сумму 9 млн тенге;
  • 33 подрядных организаций по коммерческим объектам на сумму 27,6 млн тенге.

С начала года подано 53 иска о сносе незаконно возведенных объектов (из них 17 удовлетворено, 36 на рассмотрении). Снесено 19 незаконно возведенных объектов, в том числе и по решениям 2022 года. Приостановлены действия 20, а также прекращены действия 247 строительных лицензий.

Что касается незаконного строительства в горной местности, то с 2022 года управлением выявлено 52 факта незаконного строительства, из них:

  • 21 объект в Бостандыкском районе;
  • 24 объекта в Медеуском районе;
  • 7 объектов в Наурызбайском районе.

Помимо этого по 52 выявленным фактам:

  • подано исков в суд – 42 (имеется решение суда по 16. Из них: на снос – 10, исполнение предписания – 6);
  • готовится иск в суд – 7;
  • ведутся проверочные мероприятия – 3.

"Как известно, на сегодняшний день органы архитектурно-строительного контроля лишены права беспрепятственного посещения объекта в рамках инспектирования, и проверки, в соответствии с Предпринимательским кодексом РК, проводятся только на основании официальных обращений.

По инициативе акима Алматы, при поддержке президента вносятся поправки по пересмотру порядка проведения проверок и усилению контроля за строящимися объектами. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в парламент", – отметил он.

Спикер обратился к жителям Алматы, планирующим приобретать недвижимость.

Перед покупкой недвижимости необходимо проверять строящееся ЖК на наличие полного пакета документов по WhatsApp номеру горячей линии управления градостроительного контроля: +7 705 89 66 000.

Также сегодня на брифинге глава управления градостроительного контроля заявил, что в горной местности Алматы выявили более 50 фактов незаконного строительства.

Напомним, в апреле в акимате Алматы сообщили, что три строящихся жилых комплекса не имели полного пакета документов на строительство. Позже в Сети появились объявления о продаже недвижимости в ЖК, постройка которого велась с нарушениями в документах.

Наряду с этим стало известно, что 80 алматинских семей, купивших квартиры в строящемся жилом комплексе, не могли ни заселиться в приобретенное жилье, ни вернуть деньги. В деле начала разбираться полиция.

В мае список нерекомендуемых для покупки жилья попали сразу два алматинских ЖК. Один из них был расположен по проспекту Достык, другой – по улице Обсерватория.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036452-k-kazahstantsam-planiruyuschim-priobretat-nedvizhimost-v-almaty-obratilis-chinovniki/

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