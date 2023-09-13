"Активная застройка так называемых человейников": Аймагамбетов о причинах появления трехсменных школ

Экс-глава Минпросвещения, а ныне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов в кулуарах палаты рассказал, как можно решить проблему переполненных школ в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов отметил, что проблема переполненных школ не сходит с повестки дня, несмотря на то, что активно строятся новые школы в городах.

"Если говорить о ситуации, связанной с большим количеством детей в школах, количество трехсменных школ сильно не уменьшилось, в том числе, потому что идет застройка в наших мегаполисах там, где нет готовой социальной инфраструктуры.

Там, где активная застройка так называемых человейников учатся в три смены. Но дети не виноваты в том, что, когда выдавали разрешение таких многоэтажных жилых домов, акимат не учел такие очевидные вещи", – указал он.

По его словам, такую проблему можно решить только законодательным путем.

"Мы сейчас подготовили законопроект, в том числе я, и направили в правительство. Этот законопроект уже ждет заключение правительства. Там мы запрещаем давать разрешение на строительство такого рода многоквартирных жилых домов, если там нет готовых школ, детских садов и социальной инфраструктуры.

Второе, когда корректируют проект детальной планировки, как происходило, например, в Астане, необходимо корректировать только, если там эти вопросы полностью решены.

Разрешение на строительство выдается только, если там школа в одну смену. Эту проблему надо учесть. Конечно, пытаются выйти из ситуации за счет пристроек, но это не решение, надо решать проблему систему", – пояснил он.