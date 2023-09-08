Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Толпа на лестнице: кадры с давкой из еще одной школы Астаны появились в Сети

Опубликовано:

Дети на лестнице в школе
Дети на лестнице в школе. Фото: t.me/astanovka98

В еще одной школе Астаны дети не могут свободно пройти по коридорам из-за переполненности учебного заведения. Ситуацию прокомментировал замакима столицы, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадр с толпой школьников появился в Telegram-канале Astanovka98. На опубликованном фото видно, что на лестнице столпились дети, которые не могут ни подняться, ни спуститься.

"Доброе утро всем, а особенно ученикам школы №59 в Астане. Так выглядит перемена", – подписали авторы публикации.

Ситуацию прокомментировал заместитель акима города Астаны Есет Байкен.

"В этом районе идет активная застройка, и количество детей растет быстро. Школа работала в три смены. Сейчас в течение года была построена школа на 1200 мест, и из трехсменной 59 школа перешла в двухсменную.

То, что на видео – организационные моменты в новом корпусе. 4 сентября, в первый полноценный учебный день, все школьники, когда пришли (произошло такое – прим. ред.).

В тот день до конца дня приняли решение, и директор школы с 1 по 7 классы внедрил кабинетное обучение, то есть один класс – один кабинет. И с 8 класса будут в разных кабинетах учиться. Это был организационный и логистический вопрос, все решено полностью", – заявил он.

На сегодня, по словам замакима, и в 71, и 59 школе столицы резонансные проблемы, о которых говорили астанчане, сняты.

"Но в то же время мы видим, что строятся новые дома в районе 59 школы. Прогнозируется рост количества детей в этом районе в следующем учебном году, и в этой связи решено построить новую школу на 2400 мест", – добавил он.

Напомним, что ранее возмущение вызвало видео из школы №71 в Астане. На кадрах был виден переполненный учениками коридор.

Дети давили друг друга, пытаясь протиснуться сквозь толпу. Были слышны чьи-то крики о помощи.

Отметим, что перед началом учебного года глава управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев признал факт дефицита ученических мест. При этом он опроверг информацию о том, что в одном классе могут обучаться сразу 52 ребенка.

Также мы писали о том, что в Уральске с 2019 года не могут закончить ремонт в школе на полтысячи детей. Ученики вынуждены учиться в здании сельского акимата и в Доме культуры.

В середине августа премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что более десятка новых школ в Казахстане могут не успеть открыться к 1 сентября. Смаилов тогда потребовал от министра просвещения ускорить работы, чтобы учебный год стартовал для всех учеников без исключения.

Кроме того сообщалось, что в ряде регионов страны из-за нехватки мест введут две-три смены. Не успевали с ремонтом школ также и в Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035857-tolpa-na-lestnitse-kadry-zhutkoy-davkoy-iz-esche-odnoy-shkoly-astany-poyavilis-v-seti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.