Толпа на лестнице: кадры с давкой из еще одной школы Астаны появились в Сети

В еще одной школе Астаны дети не могут свободно пройти по коридорам из-за переполненности учебного заведения. Ситуацию прокомментировал замакима столицы, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадр с толпой школьников появился в Telegram-канале Astanovka98. На опубликованном фото видно, что на лестнице столпились дети, которые не могут ни подняться, ни спуститься.

"Доброе утро всем, а особенно ученикам школы №59 в Астане. Так выглядит перемена", – подписали авторы публикации.

Ситуацию прокомментировал заместитель акима города Астаны Есет Байкен.

"В этом районе идет активная застройка, и количество детей растет быстро. Школа работала в три смены. Сейчас в течение года была построена школа на 1200 мест, и из трехсменной 59 школа перешла в двухсменную.

То, что на видео – организационные моменты в новом корпусе. 4 сентября, в первый полноценный учебный день, все школьники, когда пришли (произошло такое – прим. ред.).

В тот день до конца дня приняли решение, и директор школы с 1 по 7 классы внедрил кабинетное обучение, то есть один класс – один кабинет. И с 8 класса будут в разных кабинетах учиться. Это был организационный и логистический вопрос, все решено полностью", – заявил он.

На сегодня, по словам замакима, и в 71, и 59 школе столицы резонансные проблемы, о которых говорили астанчане, сняты.

"Но в то же время мы видим, что строятся новые дома в районе 59 школы. Прогнозируется рост количества детей в этом районе в следующем учебном году, и в этой связи решено построить новую школу на 2400 мест", – добавил он.

Напомним, что ранее возмущение вызвало видео из школы №71 в Астане. На кадрах был виден переполненный учениками коридор.

Дети давили друг друга, пытаясь протиснуться сквозь толпу. Были слышны чьи-то крики о помощи.

Отметим, что перед началом учебного года глава управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев признал факт дефицита ученических мест. При этом он опроверг информацию о том, что в одном классе могут обучаться сразу 52 ребенка.

Также мы писали о том, что в Уральске с 2019 года не могут закончить ремонт в школе на полтысячи детей. Ученики вынуждены учиться в здании сельского акимата и в Доме культуры.

В середине августа премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что более десятка новых школ в Казахстане могут не успеть открыться к 1 сентября. Смаилов тогда потребовал от министра просвещения ускорить работы, чтобы учебный год стартовал для всех учеников без исключения.

Кроме того сообщалось, что в ряде регионов страны из-за нехватки мест введут две-три смены. Не успевали с ремонтом школ также и в Жамбылской области.