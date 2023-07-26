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"Учатся в акимате и Доме культуры": четыре года не могут закончить ремонт одной школы в ЗКО

Опубликовано:

Школьный кабинет
Школа. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Уральске с 2019 года не могут закончить ремонт в школе на полтысячи детей. Ученики вынуждены учиться в здании сельского акимата и в Доме культуры, передает телеканал "Хабар 24".

По данным управления образования, ремонтные работы в школе затянулись из-за халатности подрядчиков, финансирование, как утверждают в ведомстве, проведено своевременно.

Журналисты сообщают, что областную школу для одаренных детей №8 закрыли на ремонт еще в 2019-м. Но с тех пор ничего сделано так и не было. За 4 года сменились 2 подрядные компании, а проект уже превратился в "долгострой". Все это время ученики получали знания в 3 разных школах.

"Ничего не делается. Сейчас в 25-й школе учатся. Раньше здесь учились, потому что далеко там. Там же перевели детей в 39-ю школу. Далеко. Поэтому сюда перевели", - рассказывает горожанка Татьяна Кузьмина.

"В таком заброшенном виде школа стоит уже несколько лет. Закрыли, вроде, только крышу. Каждый день прохожу мимо. Здание сыпется по кусочкам", - поделилась другая жительница Уральска Муслима Айдын.

В профильном ведомстве рассказали, что в этом году ремонт школы закончен не будет, пока лишь решен вопрос с ее переездом.

"Бывшее здание гимназии эстетического направления, которое находится в центре города. 8-я школа будет обучаться. То есть организация учебного процесса будет происходить в этом здании с начала учебного года. На сегодняшний день полностью школа перевезена. Ведется текущий ремонт", - заявила заместитель руководителя Управления образования ЗКО Клара Мендигалиева.

В таком же состоянии находятся школы в селах Базартобе и Роздольное, сообщает телеканал. Из-за затянувшегося ремонта дети начнут новый учебный год в зданиях акимата и Дома культуры.

К слову, в регионе в прошлом году на модернизацию 19 объектов образования было выделено 4,5 миллиарда тенге.

"Из них на 13 объектах образования у нас все работы завершены, объекты введены в эксплуатацию. На текущий год были переведены 6 школ, из которых 3 объекта образования, получается, на 1 сентября будут у нас готовы. И остальные 3 объекта образования под риском. То есть завершение работ, возможно, затянется до конца текущего года, в связи с тем, что работы отстают от графика. Рабочие отсутствуют на объекте", - добавила Мендигалиева.

Как выяснилось, в капитальном ремонте нуждаются еще 79 объектов образования. На 28 из них подготовлена проектно-сметная документация. Модернизация этих учебных заведений обойдется государственной казне еще в 16 миллиардов тенге.

Напомним, в сентябрьском послании Касым-Жомарт Токаев поручил тратить деньги, изъятые у коррупционеров, на строительство школ.

"Строительство новых школ должно быть одной из приоритетных задач правительства и акимов. Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ", – заявил тогда глава государства.

Позже премьер-министр страны Алихан Смаилов объявил об открытии спецсчета для средств, которые были изъяты у коррупционеров. На тот момент туда поступило порядка 50 млрд тенге.

В марте 2023 года глава Минфина ответил на вопрос о том, сколько средств собрали на специальном счете от конфискованных средств коррупционеров.

А в начале июля глава Минпросвещения Гани Бейсембаев сообщал, что за 2020-2022 годы в республике за счет различных источников финансирования было введено 626 школ на 340 тыс. мест. В этом году планируется открыть еще 146 школ на 130 тыс. мест, в том числе 62 – за счет средств, изъятых у коррупционеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030068-uchatsya-v-akimate-i-dome-kultury-chetyre-goda-ne-mogut-zakonchit-remont-odnoy-shkoly-v-zko-video/

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