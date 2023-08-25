"Не хватает мест для 26 тыс. детей": глава управления образования Астаны о дефиците мест в школах

Школьники. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев в кулуарах августовского совещания учителей прокомментировал вопрос о переполненных классах, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что в социальных сетях распространилась информация о том, что в одном классе в школах Астаны могут обучаться 52 ребенка.

Они попросили рассказать, сколько детей учатся в одном классе в среднем в школах города.

Глава управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев признал факт дефицита ученических мест.

"Проблема нехватки ученических мест в школах Астаны стоит остро. В настоящее время в городе не хватает мест для 26 тысяч детей. В 8 школах дети учатся в 3 смены. 18 переполненных школ. Но данных о том, что в одном классе учатся 52 ребенка, нет. В школах столицы учатся 30-34 ребенка в одном классе, а в трехсменных школах - 35-36 детей в одном классе", - заявил он.

Отметим, что сегодня на августовской конференции вице-премьер-министр и министр труда Тамара Дуйсенова заявила, что казахстанские школьники вновь будут учиться до 25 мая.

К вопросу о продлении учебного года до 36 недель правительство вернется после 2025 года.

Также мы писали, что в ряде регионов не успевают завершить ремонт в школах в предусмотренные сроки. Однако местные власти говорят, что в случае чего ученики начнут учебу в других.

До этого премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что более десятка новых школ в Казахстане могут не успеть открыться к 1 сентября. Смаилов потребовал от министра просвещения ускорить работы, чтобы учебный год стартовал для всех учеников без исключения.

В этом году по Казахстану планируют сдать 52 новые школы. Еще в 180 делают капитальный ремонт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033960-ne-hvataet-mest-dlya-26-tys-detey-glava-upravleniya-obrazovaniya-astany-o-defitsite-mest-v-shkolah/