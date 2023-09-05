Крики и давка: видео из переполненной школы в Астане попало в Сеть

Давка в школе в Астане. Кадр из видео: t.me/kozachkow

В соцсетях распространилось видео из столичной школы, на котором видно переполненный учениками коридор. Ситуацию прокомментировали в Управлении образования акимата Астаны, передает NUR.KZ.

Видео выложили в Instagram-паблике zhaloby.astana.

На кадрах заметно кричащих учеников, которые не могут пройти по переполненному школьному коридору. Дети давят друг друга, пытаясь протиснуться сквозь толпу. Также слышны чьи-то крики о помощи.

"В школе №71 после окончания занятий творится такой беспорядок. Дети в шоке. Школа совершенно не готова к учебному процессу", – подписали видео авторы поста.

Об этом же случае написал в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков.

"Всем новым руководителям регионов хочется показать вот эту обычную 71-ю школу в Астане. Она находится неподалеку от "Хан Шатыра", а вокруг – сплошные жилые комплексы. В результате вместе 1200-1500 учеников тут более 5 тысяч школьников", – заявил он.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Управления образования Астаны. В ведомстве отметили, что школа работает в три смены.

"Школа-лицей №71 (ул. И.Омарова, 4) работает в трехсменном режиме. Учащиеся третьей смены вышли одновременно после шестого урока, дежурные не успевали выдать верхнюю одежду. Для решения данного вопроса вешалки для верхней одежды перераспределены на этажи, тем самым вопрос по гардеробу будет снят с 5 сентября 2023 года", – объяснили представители управления.

При этом подчеркивается, что для создания ученических мест в городе ведется системная работа. В этом учебном году планируется открыть 11 школ – 4 из них уже работают.

"Кроме того, в городе реализуется нацпроект "Комфортная школа". В рамках данного проекта в период с 2024-2025 годы будет построено 24 школы на 90 тысяч ученических мест. Из них 15 школ будут построены в районах – "Есиль" и "Нура", – добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в конце августа глава управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев комментировал вопрос о переполненных классах в столичных школах. Он признал факт дефицита ученических мест.

"Проблема нехватки ученических мест в школах Астаны стоит остро. В настоящее время в городе не хватает мест для 26 тысяч детей. В 8 школах дети учатся в 3 смены. 18 переполненных школ. Но данных о том, что в одном классе учатся 52 ребенка, нет. В школах столицы учатся 30-34 ребенка в одном классе, а в трехсменных школах – 35-36 детей в одном классе", – говорил Сенгазыев.

Также мы писали, что в ряде регионов не успевали завершить ремонт в школах в предусмотренные сроки. Однако местные власти заверили, что в случае чего ученики начнут учебу в других.

До этого премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что более десятка новых школ в Казахстане могут не успеть открыться к 1 сентября. Смаилов потребовал от министра просвещения ускорить работы, чтобы учебный год стартовал для всех учеников без исключения.

В этом году по Казахстану планируют сдать 52 новые школы. Еще в 180 делают капитальный ремонт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035351-kriki-i-davka-video-iz-perepolnennoy-shkoly-v-astane-popalo-v-set/