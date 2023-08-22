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Будут учиться в две-три смены: в регионах Казахстана могут сорвать сроки ремонта школ

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Школьник на уроке
Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В ряде регионов не успевают завершить ремонт в школах в предусмотренные сроки. Однако местные власти говорят, что в случае чего ученики начнут учебу в других, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным Минпросвещения, в новом учебном году за парты сядут более 3,9 млн детей.

Но, как выяснилось, не все они смогут учиться в просторных, светлых, чистых кабинетах в условиях полной безопасности.

"Капитальный ремонт проводится в 260 школах. Из них к 1 сентября ремонт завершится в 194 школах. В 66 школах завершится в предусмотренные сроки. Регионы, имеющие риски срыва сроков по завершению ремонта к 1 сентября: Акмолинская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области" - сообщил вице-министр просвещения Оспан Едиль.

По его данным, большинство школ подключили камеры к Центрам оперативного управления полиции, заключили договоры на лицензированную охрану, а также оснастили школы "тревожными кнопками".

"Низкие показатели в части подключения видеокамер к ЦОУ имеются в Акмолинской, Актюбинской и Атырауской областях, по охране - в Атырауской, Туркестанской и Алматинской областях и "тревожным" кнопкам" - в Атырайской, Западно-Казахстанской областях и области Жетiсу", - добавил спикер.

Глава управления образования Акмолинской области Шокан Оразалин признал, что есть риски не успеть завершить ремонт к 1 сентября в пяти школах.

"Дети начнут вовремя учебу. Мы рассматриваем два варианта - либо они начнут учебу в других, соседних школах, либо в своих школах: там ремонт части школ был перенесен на следующий год, там они и смогут учиться, временно, в две, а где-то в три смены. Ремонт завершится в школах в середине сентября. И по одной - есть риск, что работы затянутся до конца сентября", - сказал он.

Министр просвещения Гани Бейсембаев заявил, что вопрос безопасности детей в школах не раз обсуждался в правительстве.

"Вы обещали эти работы завершить до 1 сентября. Данное слово должны сдержать, так как самый главный вопрос - безопасность детей. Вы - акиматы на местах и управления образования - несете прямую ответственность за безопасность детей, поэтому делайте свою работу. Вы должны взять на контроль названые школы. Вы должны на личном контроле держать вопрос завершения ремонта в школах", - отметил он.

Напомним, на днях премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что более десятка новых школ в Казахстане могут не успеть открыться к 1 сентября.

Смаилов потребовал от министра просвещения ускорить работы, чтобы учебный год стартовал для всех учеников без исключения. В этом году по Казахстану планируют сдать 52 новые школы. Еще в 180 делают капитальный ремонт.

Также стоит отметить, что Минпросвещения еще не определилось со сроками учебного года, который начнется через 10 дней. В министерстве не могут вынести решение, касательно того оставить ли 26 учебных недель или вернуть 34.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033527-budut-uchitsya-v-dve-tri-smeny-v-regionah-kazahstana-mogut-sorvat-sroki-remonta-shkol/

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