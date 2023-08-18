Детский лагерь с сауной, где распивали спиртное, обнаружили в Актюбинской области

Дети. Иллюстративное фото: pixabay.com

Прокуроры Актюбинской области выявили многочисленные нарушения при функционировании детских лагерей в регионе, сообщается на официальном сайте надзорного органа.

Как сообщили в прокуратуре, после начала прокурорской проверки один из лагерей приостановил свою деятельность, поскольку не соответствовал требованиям законодательства.

Сейчас решается вопрос о приостановлении работы еще одного лагеря.

"Мерами надзорного органа предотвращен прием детей в не соответствующий требованиям лагерь. В одном из лагерей функционировала сауна, где днями ранее распивали спиртные напитки: на столе зафиксированы пустые бутылки от спиртных напитков", - говорится в сообщении.

В пищеблоках лагерей прокуроры выявили полную антисанитарию: насекомые, разбросанные вещи и выкуренные сигареты. При исследовании смывов бактерий в пищеблоке обнаружили кишечные палочки.

"Корпуса лагерей нуждаются в ремонте, в некоторых из них отсутствовали оконные проемы, что привело к дефициту естественного освещения и свежего воздуха, изношенная мебель", - добавили в прокуратуре.

В лагере "Шұғыла" выявлено нарушение в части уплотненности детей, в помещении, рассчитанном на 218 детей размещалось 268 несовершеннолетних.

"Выявлены факты принятия на работу сотрудников не соответствующих квалификационным требованиям, а также медицинских работников без соответствующей квалификации и медицинских сертификатов.

Проверка продолжается, по всем выявленным нарушениям будут приняты соответствующие меры прокурорского надзора", - заключили в ведомстве.

Скандал с детскими лагерями в Алматинской области

Напомним, в середине июля в соцсетях появились кадры с детьми в загородном лагере, который организовали, по словам родителей, прямо в сауне. Сообщалось, что вместе с детьми там находились и взрослые.

В управлении образования Алматы тогда сообщили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха. В ведомстве обещали подготовить соответствующий иск.

При этом в Министерстве просвещения заявили, что после выявления факта была создана оперативная мобильная группа для мониторинга оказания услуг по организации летнего отдыха детей. Председатель комитета по охране прав детей взял ситуацию со скандальным лагерем на личный контроль.

Также прокуратура Алматы сообщила о начале расследований по двум статьям уголовного кодекса. Прокурорами было установлено, что финансирование лагеря осуществлялось из бюджета управления образования Алматы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Расследование уголовных дел было поручено антикоррупционной службе южной столицы.

Затем в акимате Алматы сообщили, что после случившегося проверка была проведена во всех детских лагерях южной столицы. Нарушения выявили в двух учреждениях – управление образования направило уведомление о расторжении договоров с этими ТОО. Детей из этих лагерей распределят между другими лагерями.

Позже в Генпрокуратуре заявили о начале проверок в деятельности государственных, частных и палаточных детских лагерей по всей стране.

Кроме того, еще один детский лагерь в Алматинской области оказался в центре скандала –активистка опубликовала снимок, который, по ее словам, прислали многодетные мамы. На фото – дети спят в комнате, требующей ремонта. В описании говорится, что фото сделано в детском лагере "Байтерек".

Этот лагерь специально проверила Генпрокуратура. Сообщалось, что директор лагеря находился на работе в состоянии алкогольного опьянения. Он был привлечен к административной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033102-detskiy-lager-s-saunoy-gde-raspivali-spirtnoe-obnaruzhili-v-aktyubinskoy-oblasti/