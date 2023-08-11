Еще один участок дороги перекроют в Алматы, шесть автобусов изменят маршруты

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы продолжают ремонтировать дороги, из-за чего с 14 по 16 августа участок улицы Шаляпина в Наурызбайском районе будет недоступен для водителей, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В связи с проведением плановых работ по среднему ремонту на улице Шаляпина с 21:00 14 августа до 06:00 16 августа будет полностью ограничено движение по улице Шаляпина от улицы Ашимова до улицы Яссауи в оба направления.

Объезд будет осуществляться по проспекту Абая и по улице Жандосова.

"Приносим извинения за временные неудобства. Просим Вас заранее скорректировать свой маршрут", - обратились к горожанам в акимате.

Из-за ремонтных работ также с 21:00 14 августа до 06:00 16 августа буду изменены схемы следующих маршрутов:

№4

В северном направлении: ул. Грозы - ул. Кунаева - ул. Яссауи - ул. Шаляпина - далее по схеме;

в обратном направлении - ул. Шаляпина - ул. Яссауи - ул. Кунаева - ул. Рыскулова - далее по схеме;

№15

в южном направлении: улица Ашимова - проспект Абая - улица Яссауи - улица Шаляпина - далее по маршруту;

в обратном направлении - улица Шаляпина - улица Яссауи - пр. Абая - улица Ашимова - далее по маршруту;

№44

в западном направлении: улица Шаляпина - улица Яссауи - улица Жандосова - улица Рыскулова - далее по схеме;

в обратном направлении - улица Грозы - улица Жандосова - улица Яссауи - улица Шаляпина - далее по маршруту;

№50

в южном направлении - улица Яссауи - проспект Абая - улица Ашимова - далее по схеме;

в обратном направлении - улица Ашимова - проспект Абая - улица Яссауи - далее по схеме;

№110

в южном направлении - улица Аспандиярова - проспект Абая - разворот на улице Момышулы - далее движение в обратном направлении, перенос к/п на остановочный пункт "Станция метро Бауыржан Момышулы" (северная);

в обратном направлении - начало с к/п "Станция метро "Бауыржан Момышулы" - проспект Абая - улица Аспандиярова - далее по схеме;

№137

в восточном направлении - улица Ашимова - проспект Абая - улица Яссауи - улица Шаляпина - далее по схеме;

в обратном направлении - улица Шаляпина - улица Яссауи - проспект Абая - улица Ашимова - далее по схеме.

Ранее сообщалось, что с ночи 12 августа до утра 14 августа в Алматы изменятся схемы ряда маршрутов из-за ремонта на участках по проспектам Аль-Фараби и Сейфуллина.

Ремонт дорог в Алматы

Напомним, с 6 июня в Алматы идут ремонтные работы по проспекту Аль-Фараби, из-за чего движение по проспекту ограничили на все лето.

Изначально сообщалось, что ремонтные работы завершатся к 1 сентября, однако недавно в акимате сообщили, что средний ремонт дорожного покрытия на проспектах Аль-Фараби и Абая могут завершить досрочно.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев объяснял, почему в южной столице одновременно начали ремонтировать проспекты Аль-Фараби и Абая.

По его словам, проспект Аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, а проспект Абая – с 2015 года. При этом, как отметил Досаев, обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет.

"Получается, что по Аль-Фараби мы пропустили два межремонтных цикла. Если бы мы не сделали ремонт в этом году, то зиму не пережили бы. Это вопрос качества", – сказал он.

В акимате также рассказывали о новом способе ремонта дорог, который, как ожидается, предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5 лет до ожидаемых 8-10 лет.

Однако время набора прочности для смесей с новыми полимерами составляет в среднем 36 часов. Именно поэтому перекрывать дороги на ремонт необходимо и в дневное время.

Добавим также, что из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032192-esche-odin-uchastok-dorogi-perekroyut-v-almaty-shest-avtobusov-izmenyat-marshruty/