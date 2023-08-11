Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Еще один участок дороги перекроют в Алматы, шесть автобусов изменят маршруты

Опубликовано:

Заграждения и знаки ремонта на дороге
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы продолжают ремонтировать дороги, из-за чего с 14 по 16 августа участок улицы Шаляпина в Наурызбайском районе будет недоступен для водителей, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В связи с проведением плановых работ по среднему ремонту на улице Шаляпина с 21:00 14 августа до 06:00 16 августа будет полностью ограничено движение по улице Шаляпина от улицы Ашимова до улицы Яссауи в оба направления.

Объезд будет осуществляться по проспекту Абая и по улице Жандосова.

"Приносим извинения за временные неудобства. Просим Вас заранее скорректировать свой маршрут", - обратились к горожанам в акимате.

Из-за ремонтных работ также с 21:00 14 августа до 06:00 16 августа буду изменены схемы следующих маршрутов:

№4

  • В северном направлении: ул. Грозы - ул. Кунаева - ул. Яссауи - ул. Шаляпина - далее по схеме;
  • в обратном направлении - ул. Шаляпина - ул. Яссауи - ул. Кунаева - ул. Рыскулова - далее по схеме;

№15

  • в южном направлении: улица Ашимова - проспект Абая - улица Яссауи - улица Шаляпина - далее по маршруту;
  • в обратном направлении - улица Шаляпина - улица Яссауи - пр. Абая - улица Ашимова - далее по маршруту;

№44

  • в западном направлении: улица Шаляпина - улица Яссауи - улица Жандосова - улица Рыскулова - далее по схеме;
  • в обратном направлении - улица Грозы - улица Жандосова - улица Яссауи - улица Шаляпина - далее по маршруту;

№50

  • в южном направлении - улица Яссауи - проспект Абая - улица Ашимова - далее по схеме;
  • в обратном направлении - улица Ашимова - проспект Абая - улица Яссауи - далее по схеме;

№110

  • в южном направлении - улица Аспандиярова - проспект Абая - разворот на улице Момышулы - далее движение в обратном направлении, перенос к/п на остановочный пункт "Станция метро Бауыржан Момышулы" (северная);
  • в обратном направлении - начало с к/п "Станция метро "Бауыржан Момышулы" - проспект Абая - улица Аспандиярова - далее по схеме;

№137

  • в восточном направлении - улица Ашимова - проспект Абая - улица Яссауи - улица Шаляпина - далее по схеме;
  • в обратном направлении - улица Шаляпина - улица Яссауи - проспект Абая - улица Ашимова - далее по схеме.

Ранее сообщалось, что с ночи 12 августа до утра 14 августа в Алматы изменятся схемы ряда маршрутов из-за ремонта на участках по проспектам Аль-Фараби и Сейфуллина.

Ремонт дорог в Алматы

Напомним, с 6 июня в Алматы идут ремонтные работы по проспекту Аль-Фараби, из-за чего движение по проспекту ограничили на все лето.

Изначально сообщалось, что ремонтные работы завершатся к 1 сентября, однако недавно в акимате сообщили, что средний ремонт дорожного покрытия на проспектах Аль-Фараби и Абая могут завершить досрочно.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев объяснял, почему в южной столице одновременно начали ремонтировать проспекты Аль-Фараби и Абая.

По его словам, проспект Аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, а проспект Абая – с 2015 года. При этом, как отметил Досаев, обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет.

"Получается, что по Аль-Фараби мы пропустили два межремонтных цикла. Если бы мы не сделали ремонт в этом году, то зиму не пережили бы. Это вопрос качества", – сказал он.

В акимате также рассказывали о новом способе ремонта дорог, который, как ожидается, предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5 лет до ожидаемых 8-10 лет.

Однако время набора прочности для смесей с новыми полимерами составляет в среднем 36 часов. Именно поэтому перекрывать дороги на ремонт необходимо и в дневное время.

Добавим также, что из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032192-esche-odin-uchastok-dorogi-perekroyut-v-almaty-shest-avtobusov-izmenyat-marshruty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.