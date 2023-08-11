Ремонт дорог в Алматы: более чем на сутки изменят 20 автобусных маршрутов

Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С ночи 12 августа до утра 14 августа в Алматы изменятся схемы ряда маршрутов из-за ремонта на участках по проспектам Аль-Фараби и Сейфуллина, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Средний ремонт по проспекту Аль-Фараби – на участке от проспекта Дулати до улицы Аскарова – продлится с 23:00 12 августа до 07:00 14 августа. В связи с этим вносятся временные изменения в схемы ряда маршрутов на 13 августа.

Кроме того, из-за среднего ремонта проспекта Сейфуллина (на участке от улицы Акан Серы до проспекта Рыскулова) с 23:00 11 августа до 07:00 13 августа тоже внесут временные изменения в схемы маршрутов, но уже на 12 августа.

Изменения приведены ниже.

Из-за ремонта на Аль-Фараби

№34

В северном направлении: начало с КП "А/С Арман" – разворот на улице Жарокова – проспект Аль-Фараби – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее едет по схеме.

В южном направлении – без изменений.

№86

В западном направлении: проспект Аль-Фараби – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – проспект Аль-Фараби – перенос К/П на остановочный пункт "А/С Арман".

В восточном направлении: начало с К/П "А/С Арман" – проспект Аль- Фараби – далее едет по схеме.

№28

В северном направлении: проспект Аль-Фараби – ул. Навои – далее едет по схеме.

В южном направлении: начало с КП улица Биржана – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – проспект Аль-Фараби – далее по схеме.

№67

В южном направлении: улица Мустафина – проспект Аль-Фараби – далее по схеме.

В северном направлении – без изменений.

№135

В северном направлении: проспект Аль-Фараби – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее едет по схеме.

В южном направлении: улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – Аль-Фараби – далее едет по схеме.

№32

В северном направлении: проспект Аль-Фараби – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.

В южном направлении: улица Мустафина – проспект Аль-Фараби – далее едет по схеме.

№103

В северном направлении: проспект Аль-Фараби – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.

В южном направлении – без изменений.

№63

В западном направлении: проспект Аль-Фараби – улица Навои – улица Торайгырова – далее едет по схеме.

В восточном направлении: улица Мустафина – проспект Аль-Фараби – далее едет по схеме.

№119

В южном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Саина – улица Аскарова – далее по схеме.

В северном направлении – без изменений.

№38

В западном направлении: проспект Аль-Фараби – улица Навои – улица Торайгырова – улица Саина – далее едет по схеме.

В восточном направлении – без изменений.

№15

В северном направлении: проспект Аль-Фараби – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее едет по схеме.

В южном направлении – без изменений.

№98

В западном направлении: проспект Аль-Фараби – улица Навои – улица Торайгырова – улица Саина – улица Рыскулбекова – далее едет по схеме.

В восточном направлении: улица Рыскулбекова – улица Мустафина – проспект Аль-Фараби – далее едет по схеме.

№121

В южном направлении: улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – проспект Аль-Фараби – разворот на улице Розыбакиева – проспект Аль-Фараби – далее едет по схеме.

В северном направлении – без изменений.

№211

В южном направлении: проспект Аль-Фараби – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – проспект Аль-Фараби – далее едет по схеме.

В северном направлении – без изменений.

Из-за ремонта на Сейфуллина

№18

В северном направлении: проспект Сейфуллина – улица Жансугурова – улица Жумабаева – проспект Сейфуллина – далее едет по схеме.

В обратном направлении: проспект Сейфуллина – улица Жумабаева – улица Жансугурова – проспект Сейфуллина – далее едет по схеме.

№30

В северном направлении: проспект Сейфуллина – улица Жансугурова – улица Жумабаева – улица Акан Серы – далее едет по схеме.

В обратном направлении: улица Акан Серы – улица Жумабаева – улица Жансугурова – проспект Сейфуллина – далее едет по схеме.

№34

В северном направлении: проспект Сейфуллина – улица Жансугурова – улица Жумабаева – проспект Сейфуллина – далее едет по схеме.

В обратном направлении: проспект Сейфуллина – улица Жумабаева – улица Жансугурова – проспект Сейфуллина – далее едет по схеме.

№72

В северном направлении: проспект Сейфуллина – улица Жансугурова – улица Жумабаева –проспект Сейфуллина – далее едет по схеме.

В обратном направлении: проспект Сейфуллина – улица Жумабаева – улица Жансугурова – проспект Сейфуллина – далее едет по схеме.

№73

В северном направлении: проспект Назарбаева – улица Жансугурова – улица Жумабаева – улица Акан Серы – далее едет по схеме.

В обратном направлении: улица Акан Серы – улица Жумабаева – улица Жансугурова – проспект Назарбаева – далее едет по схеме.

№129

В северном направлении: проспект Сейфуллина – улица Жансугурова – улица Жумабаева – далее едет по схеме.

В обратном направлении: улица Жумабаева – улица Жансугурова – проспект Сейфуллина – далее едет по схеме.

№138

В западном направлении: проспект Рыскулова – улица Жансугурова – улица Жумабаева – проспект Сейфуллина – улица Акан Серы – улица Жумабаева – далее едет по схеме.

В обратном направлении: улица Жумабаева – улица Жансугурова – проспект Рыскулова – далее едет по схеме.

Троллейбус №7

В северном направлении: проспект Сейфуллина – разворот на проспекте Рыскулова – далее –движение в обратном направлении, перенос к/п на остановочный пункт Сейфуллина/Рыскулова.

В обратном направлении: начало движения с к/п Сейфуллина/Рыскулова – проспект Сейфуллина – далее едет по схеме.

Напомним, с 6 июня в Алматы идут ремонтные работы по проспекту Аль-Фараби, из-за чего движение по проспекту ограничили почти на все лето.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев объяснял, почему в южной столице одновременно начали ремонтировать сразу два проспекта. С его слов, проспект Аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, а проспект Абая – с 2015 года. При этом, как отметил Досаев, обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет.

"Получается, что по Аль-Фараби мы пропустили два межремонтных цикла. Если бы мы не сделали ремонт в этом году, то зиму не пережили бы. Это вопрос качества", – сказал он.

Сегодня стало известно также, что с 21 августа плата за проезд в общественном транспорте в Алматы увеличится. При безналичной она будет 100 тенге, при наличной – 200 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032170-remont-dorog-v-almaty-bolee-chem-na-sutki-izmenyat-20-avtobusnyh-marshrutov/