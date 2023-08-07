Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Ремонт на Абая и Аль-Фараби в Алматы могут закончить досрочно

Опубликовано:

Ремонт дорог в Алматы
Ремонт дорог в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы средний ремонт дорожного покрытия на проспектах Аль-Фараби и Абая могут завершить досрочно. Об этом сообщается на официальном сайте акимата южной столицы.

Как отметили специалисты, ранее планировалось завершить дорожно-ремонтные работы к 31 августа. Теперь же движение по основным магистралям города хотят открыть до 20 августа.

Сейчас по южной стороне проспекта Аль-Фараби работы завершены полностью, а по северной стороне – от проспекта Достык до улицы Ходжанова.

Также отмечается, что по проспекту Абая сейчас параллельно работают две подрядные организации. В западном направлении ремонт завершен и движение транспорта открыто от проспекта Достык до улицы Розыбакиева.

В восточном направлении планируется укладка асфальтобетонного покрытия на участке дороги от Наурызбай батыра до проспекта Достык с 23:00 6 августа до 06:00 8 августа.

Из-за ремонтных работ были изменены схемы движения некоторых маршрутов. Их список можно найти на сайте акимата.

Для обеспечения безопасности участников движения задействованы сотрудники патрульной полиции.

"Дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках запланированных работ на 2023 год. Приносим извинения за временные неудобства. Просим корректировать свой маршрут заранее", – обратились к жителям мегаполиса представители акимата.

Ремонт дорог в Алматы

Отметим, что сейчас в южной столице также перекрыт участок между улицами Байзакова и Казакова по проспекту Райымбека – здесь ведется реконструкция теплосетей. Работы продлятся до 10 августа.

Еще до 11 августа движение для транспорта перекрыто по улице Шагабутдинова от улицы Айтеке би до улицы Гоголя в восточном направлении.

Кроме того, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев объяснял, почему в южной столице одновременно начали ремонтировать проспекты Аль-Фараби и Абая.

По его словам, проспект Аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, а проспект Абая – с 2015 года. При этом, как отметил Досаев, обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет.

"Получается, что по Аль-Фараби мы пропустили два межремонтных цикла. Если бы мы не сделали ремонт в этом году, то зиму не пережили бы. Это вопрос качества", – сказал он.

При этом ранее в акимате рассказывали о новом способе ремонта дорог. Благодаря новому способу ожидается усиление износостойкости, что предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5 лет до ожидаемых, со слов экспертов, 8-10 лет.

Однако время набора прочности для смесей с новыми полимерами составляет в среднем 36 часов. Именно поэтому перекрывать дороги на ремонт необходимо и в дневное время.

"Акимат Алматы убедительно просит горожан с пониманием отнестись к вынужденным временным ограничениям на дорогах. Это необходимая мера, чтобы дороги города служили нам дольше", – обращались к жителям представители городской администрации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031483-na-poltory-nedeli-ranshe-planiruyut-zavershit-remont-po-abaya-i-al-farabi-v-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.