Ремонт на Абая и Аль-Фараби в Алматы могут закончить досрочно

Ремонт дорог в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы средний ремонт дорожного покрытия на проспектах Аль-Фараби и Абая могут завершить досрочно. Об этом сообщается на официальном сайте акимата южной столицы.

Как отметили специалисты, ранее планировалось завершить дорожно-ремонтные работы к 31 августа. Теперь же движение по основным магистралям города хотят открыть до 20 августа.

Сейчас по южной стороне проспекта Аль-Фараби работы завершены полностью, а по северной стороне – от проспекта Достык до улицы Ходжанова.

Также отмечается, что по проспекту Абая сейчас параллельно работают две подрядные организации. В западном направлении ремонт завершен и движение транспорта открыто от проспекта Достык до улицы Розыбакиева.

В восточном направлении планируется укладка асфальтобетонного покрытия на участке дороги от Наурызбай батыра до проспекта Достык с 23:00 6 августа до 06:00 8 августа.

Из-за ремонтных работ были изменены схемы движения некоторых маршрутов. Их список можно найти на сайте акимата.

Для обеспечения безопасности участников движения задействованы сотрудники патрульной полиции.

"Дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках запланированных работ на 2023 год. Приносим извинения за временные неудобства. Просим корректировать свой маршрут заранее", – обратились к жителям мегаполиса представители акимата.

Ремонт дорог в Алматы

Отметим, что сейчас в южной столице также перекрыт участок между улицами Байзакова и Казакова по проспекту Райымбека – здесь ведется реконструкция теплосетей. Работы продлятся до 10 августа.

Еще до 11 августа движение для транспорта перекрыто по улице Шагабутдинова от улицы Айтеке би до улицы Гоголя в восточном направлении.

Кроме того, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев объяснял, почему в южной столице одновременно начали ремонтировать проспекты Аль-Фараби и Абая.

По его словам, проспект Аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, а проспект Абая – с 2015 года. При этом, как отметил Досаев, обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет.

"Получается, что по Аль-Фараби мы пропустили два межремонтных цикла. Если бы мы не сделали ремонт в этом году, то зиму не пережили бы. Это вопрос качества", – сказал он.

При этом ранее в акимате рассказывали о новом способе ремонта дорог. Благодаря новому способу ожидается усиление износостойкости, что предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5 лет до ожидаемых, со слов экспертов, 8-10 лет.

Однако время набора прочности для смесей с новыми полимерами составляет в среднем 36 часов. Именно поэтому перекрывать дороги на ремонт необходимо и в дневное время.

"Акимат Алматы убедительно просит горожан с пониманием отнестись к вынужденным временным ограничениям на дорогах. Это необходимая мера, чтобы дороги города служили нам дольше", – обращались к жителям представители городской администрации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031483-na-poltory-nedeli-ranshe-planiruyut-zavershit-remont-po-abaya-i-al-farabi-v-almaty/