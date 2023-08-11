Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Дефицит автогаза снова возник в Шымкенте: в акимате разъяснили ситуацию

Опубликовано:

Автозаправочная станция
АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На дефицит автогаза жалуются водители из Шымкента. По словам автолюбителей, они вынуждены часами стоять на АЗС, на которых отпускают топливо в ограниченном количестве, передает сайт телеканала КТК.

На некоторых АЗС Шымкента появились таблички "Газа нет". Автовладельцы, между тем, признаются, что часами стоят в очередях на автозаправочных станциях, чтобы заправить свои авто.

"С газом проблема уже примерно 10 дней. Рано утром приезжаешь – уже очередь стоит! И то лимит, только на 2 тысячи тенге заливают. На некоторых вообще пусто, нет газа", - рассказал Давран Абдиев.

В Шымкенте более 200 газозаправочных станций. Автомобилисты говорят, практически каждое утро вынуждены колесить по городу в поисках топлива. Оказалось, что виной всему затянувшийся ремонт на НПЗ. Его проводили с 3 по 25 июля.

Как пояснили в акимате, все это время заправки получали лишь 40% от необходимого объема топлива. Отсюда и нехватка, которая ощущается до сих пор. К тому же число автомобилей, использующих газ, постоянно растет, а вот объемы, выделяемые городу, сокращают.

В августе и сентябре Шымкент и Туркестанская область получат газа на 29% меньше. Тем не менее ситуацию пытаются выровнять.

По данным властей, на 203 заправки топливо уже отгрузили, остальные должны получить его в ближайшие дни.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032043-defitsit-avtogaza-snova-voznik-v-shymkente-v-akimate-razyasnili-situatsiyu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.