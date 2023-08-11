Дефицит автогаза снова возник в Шымкенте: в акимате разъяснили ситуацию

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На дефицит автогаза жалуются водители из Шымкента. По словам автолюбителей, они вынуждены часами стоять на АЗС, на которых отпускают топливо в ограниченном количестве, передает сайт телеканала КТК.

На некоторых АЗС Шымкента появились таблички "Газа нет". Автовладельцы, между тем, признаются, что часами стоят в очередях на автозаправочных станциях, чтобы заправить свои авто.

"С газом проблема уже примерно 10 дней. Рано утром приезжаешь – уже очередь стоит! И то лимит, только на 2 тысячи тенге заливают. На некоторых вообще пусто, нет газа", - рассказал Давран Абдиев.

В Шымкенте более 200 газозаправочных станций. Автомобилисты говорят, практически каждое утро вынуждены колесить по городу в поисках топлива. Оказалось, что виной всему затянувшийся ремонт на НПЗ. Его проводили с 3 по 25 июля.

Как пояснили в акимате, все это время заправки получали лишь 40% от необходимого объема топлива. Отсюда и нехватка, которая ощущается до сих пор. К тому же число автомобилей, использующих газ, постоянно растет, а вот объемы, выделяемые городу, сокращают.

В августе и сентябре Шымкент и Туркестанская область получат газа на 29% меньше. Тем не менее ситуацию пытаются выровнять.

По данным властей, на 203 заправки топливо уже отгрузили, остальные должны получить его в ближайшие дни.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032043-defitsit-avtogaza-snova-voznik-v-shymkente-v-akimate-razyasnili-situatsiyu/