Алматинцы пожаловались на дефицит газа на АЗС: в Минэнерго дали ответ

Заправочная станция. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители южной столицы пожаловались на отсутствие газа на АЗС. Они отмечают, что топлива нет уже два месяца. В пресс-службе Минэнерго прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Протоиерей казахстанского митрополичьего округа Александр Суворов опубликовал в группе Facebook "Дежурный по городу" вопрос касательно отсутствия газа на АЗС южной столицы.

"Когда прекратится безобразие с автогазом? Что-то перестали про экологию говорить. На заправках газа нет уже второй месяц. Везде таблички: "Газ жоқ", или по талонам. Не могут обеспечить за эту цену, пусть сделают, наконец, реальную. Однако кому-то наливают. Надо только сказать "от кого". Маскара! Кто отвечает за это в городе?" – написал он.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК корреспонденту NUR.KZ, на май текущего года для потребностей внутреннего рынка страны распределено порядка 137 000 тонн сжиженного нефтяного газа.

Отмечается, что в настоящее время все НПЗ/газовые заводы работают в штатном режиме.

"Ежемесячная потребность внутреннего рынка страны в сжиженном газе –145 000 тонн.

Для нужд города Алматы ежедневно производится отгрузка сжиженного газа от заводов ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" и ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продакс".

На сегодняшний день в городе есть запас на 7 дней.

Если в какой-то из Автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) есть ограничения по отпуску топлива, рекомендуем дополнительно обращаться за разъяснениями в АГЗС", – рассказали в ведомстве.

В Минэнерго добавили, что в 2022 году объем потребления сжиженного газа вырос на 400 000 тонн, или на 28%. По всему Казахстану потребление составляет – 1 млн 800 тыс. тонн в год.

В ведомстве также пояснили, что процесс производства нефтепродуктов на НПЗ/газовых заводах, отгрузки, транспортировки и пополнения запасов осуществляется ежесуточно.

Запасами в днях являются объемы уже произведенных нефтепродуктов и находящихся на нефтебазах и в пути.

"Показатель запасов в днях – это индикативные показатели, которые являются восполняемыми объемами, и не являются показателями/факторами того, что по истечении указанных дней, поставка нефтепродуктов на внутренний рынок прекратится, поскольку, как указывалось выше, НПЗ/газовые заводы работают в штатном режиме с ежесуточным процессом производства и отгрузки нефтепродуктов", – сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Повышение цен на автогаз в Алматы и ряде областей

Напомним, в начале апреля сообщалось, что предельную цену на сжиженный нефтяной газ планируют повысить в Алматы, а также в Алматинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Позже стало известно, что в Алматы выявили факты превышения цен на сжиженный нефтяной газ.

Затем глава Минэнерго спрогнозировал рост цен на сжиженный газ в ближайшее время. Он также согласился со словами экспертов о том, что Казахстан скоро может столкнуться с дефицитом газа.

А 25 апреля в Казахстане вступил в силу приказ о повышении цен на автогаз.

Согласно вступившим в силу поправкам, стоимость 1 литра автогаза увеличится в следующих регионах:

Алматы – с 65 до 75 тенге;

Алматинская область – с 70-75 до 75-80 тенге;

Абайская область – с 60-65 до 65-70 тенге;

Восточно-Казахстанская область – с 60-65 до 70-75 тенге;

Северо-Казахстанская область – с 70-75 до 75-80 тенге;

В остальных регионах цены на автомобильный газ останутся без изменений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022343-almatintsy-pozhalovalis-na-defitsit-gaza-na-azs-v-minenergo-dali-otvet/