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Новые подробности по запуску LRT в Астане озвучили в маслихате

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Столбы для ЛРТ
Столбы для ЛРТ. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На заседании маслихата озвучили новые сроки запуска LRT в Астане - для ускорения процесса будут с разницей в год запущены две линии, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил глава дирекции по строительству LRT Серик Айтимбетов, по поручению акима Астаны развернуты полномасштабные строительно-монтажные работы.

Стоимость проекта LRT на сегодня составляет 1,88 млрд долларов – по контракту работы ведет китайская компания.

"В целях ускорения запуска LRT проект разделен на два пусковых комплекса, что позволит начать эксплуатацию уже в 2025 году.

Первым пусковым комплексом, стоимостью 1,152 млрд долларов, предусмотрено полное завершение восьми станций, а также закуп и запуск пяти единиц подвижного состава.

Второй пусковой комплекс стоимостью 735 млн долларов - введут в эксплуатацию 10 станций и 14 единиц подвижного состава. Сроки завершения - до конца 2026 года при ежемесячном финансировании", - сообщил Айтимбетов.

Строительство LRT в Астане

В январе 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что проект LRT уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре прошлого года занимавший на тот момент пост акима Астаны Алтай Кульгинов сообщил, что было принято решение достроить легкорельсовый транспорт в столице.

"Сейчас нужно 577 млн долларов для достройки (LRT – прим. ред.). Первый транш 20 млрд тенге уже выделен. До конца года ожидаем еще. Китайский консорциум – тот же подрядчик. Принято решение достроить, мы слишком далеко зашли и прошли точку невозврата", – заявил он.

Позже в Минфине рассказали, на какие средства достроят LRT.

В октябре премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что на продолжение строительства ЛРТ в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

В марте столичные власти пообещали, что первый пусковой комплекс запустят в конце 2024 года, а астанчане смогут пользоваться LRT во втором полугодии 2025 года.

Также аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что на строительство данного проекта могут потребоваться сотни миллиардов тенге.

В июле этого года на совещании по вопросам развития столицы президент поручил ускорить завершение реализации проекта LRT.

"Затягивание решения транспортных проблем может привести к системному кризису, когда город будет постоянно стоять в пробках. Поэтому решать данный вопрос необходимо наиболее приемлемым способом", - отметил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032018-novye-podrobnosti-po-zapusku-lrt-v-astane-ozvuchili-v-maslihate/

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