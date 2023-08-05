Детский лагерь с бильярдным столом и сауной выявили в Костанайской области

Бильярд. Иллюстративное фото: pixabay.com

Прокуратура Костанайской области в ходе комплексной проверки на территории одного из детских лагерей выявила помещения с бильярдным столом, сауной и раздевалкой, об этом сообщается на сайте надзорного органа области.

После недавних скандальных инцидентов в Казахстане по поручению Генпрокурора прокуратура области проводит комплексные проверки в деятельности детских лагерей.

"Предварительными результатами проверки в детских лагерях установлены лекарства и продукты питания с истекшим сроком хранения, несоответствие перспективного меню действующему законодательству, наличие травмоопасных зон для детей на территории детского лагеря, результаты исследования смывов показали бактерии группы кишечной палочки. В комнате администрации одного из детских лагерей обнаружены спиртные напитки", – сообщили в прокуратуре области.

Кроме того, по данным надзорного органа, на территории детского лагеря обнаружены помещения с бильярдным столом, сауной и раздевалкой.

"Проверка прокурорами продолжается, по всем выявленным нарушениям будут приняты соответствующие меры", – отметили прокуроры Костанайской области.

Скандал с детскими лагерями

Ранее в соцсетях появились кадры с детьми в загородном лагере, который организовали, по словам родителей, прямо в сауне. Сообщалось, что вместе с детьми там находились и взрослые.

В управлении образования Алматы сообщили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха. В ведомстве пообещали подготовить соответствующий иск.

А в Министерстве просвещения заявили, что после выявления факта была создана оперативная мобильная группа для мониторинга оказания услуг по организации летнего отдыха детей. Председатель комитета по охране прав детей взял ситуацию со скандальным лагерем на личный контроль.

Также прокуратура Алматы сообщила о начале расследований по двум статьям уголовного кодекса. Прокурорами было установлено, что финансирование лагеря осуществлялось из бюджета управления образования Алматы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Расследование уголовных дел было поручено антикоррупционной службе южной столицы.

Затем в акимате Алматы сообщили, что после случившегося проверка была проведена во всех детских лагерях южной столицы. Нарушения выявили в двух учреждениях, управление образования направило уведомление о расторжении договоров с этими ТОО. Детей из этих лагерей распределят между другими лагерями.

А в Генпрокуратуре заявили о начале проверок в деятельности государственных, частных и палаточных детских лагерей по всей стране.

После еще один детский лагерь в Алматинской области оказался в центре скандала –активистка опубликовала снимок, который, по ее словам, прислали многодетные мамы. На фото – дети спят в комнате, требующей ремонта. В описании говорится, что фото сделано в детском лагере "Байтерек".

Кроме того, накануне Генпрокуратура показала на фото пугающее состояние лагерей в Алматинской области после скандала. В надзорном органе также рассказали, что в лагере "Байтерек" в Кунаеве вопреки условиям договора о государственных закупках детям должным образом не организован досуг и обучение. Там же не обеспечивалась безопасность детей во время их купания на водохранилище Капшагай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031359-detskiy-lager-s-bilyardnym-stolom-i-saunoy-vyyavili-v-kostanayskoy-oblasti/