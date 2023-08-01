Еще один участок проспекта Аль-Фараби перекроют для движения в Алматы

Ремонт дорог в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы на участке проспекта Аль-Фараби – от моста через реку Есентай до улицы Ходжанова – будет перекрыто движение, сообщает акимат мегаполиса в официальном Telegram-канале Almaty_Joly.

В акимате Алматы сообщили, что завершена укладка полимерного асфальтобетона на южной стороне проспекта. По северной стороне отремонтирован участок – от проспекта Достык до моста через реку Есентай, где уже открыто движение.

Следующий участок – средний ремонт от моста через реку Есентай до улицы Ходжанова.

"С 23:00 1 августа до 07:00 3 августа полностью перекроют движение по северной стороне проспекта.

С 07:00 2 августа до 00:00 3 августа откроют реверсивное движение с южной стороны проспекта Аль-Фараби – от моста через реку Есентай до улицы Сыргабекова", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что количество полос движения в западном и восточном направлениях будет определяться из складывающейся транспортной ситуации сотрудниками патрульной полиции.

Схема движения по перекрытому участку. Фото: t.me/AlmatyJoly

"Ночью с 00:00 до 07:00 3 августа движение транспорта по проспекту Аль-Фараби в западном направлении (от моста через реку Есентай) будет перекрыто полностью.

С 23:00 1 августа до 07: 00 3 августа заезд-выезд к Ботаническому саду и улице Козыбаева, съезд на улицу Ходжанова с проспекта Аль-Фараби будет ограничен. Объезд будет организован по улице Жарокова, улице Ходжанова и улице Козыбаева с установкой соответствующей схемы объезда", – добавили в акимате.

Кроме того, проезд с улицы Ходжанова на проспект Аль-Фараби в западном направлении в период перекрытия будет открыт, подчеркнули в ведомстве.

По информации акимата, для обеспечения безопасности участников движения будет предусмотрено шесть экипажей патрульной полиции, будут установлены знаки ограничения скорости 40 км/час, разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками.

Ремонт дорог в Алматы

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, почему в южной столице одновременно начали ремонтировать проспекты Аль-Фараби и Абая.

Не так давно сообщалось, что ремонтные работы завершены и по южной стороне проспекта Аль-Фараби в Алматы, работы начаты на другой стороне проспекта.

Кроме того, в мегаполис остаются закрытыми два участка улицы Шагабутдинова: один – до 4 августа, а второй - до 11 августа.

Еще из-за реконструкции теплосетей до 30 августа ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы.

Также мы предупреждали, что будет ограничено движение по проспекту Райымбека – с 22:00 28 июля по 27 августа будет закрыто движение для автомототранспорта по участку от улицы Байзакова до улицы Казакова в западном направлении.

На этом участке пообещали ввести реверсивное движение.

Также в конце июля в акимате города рассказали, на каком этапе находится ремонт проспекта Абая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030902-esche-odin-uchastok-prospekta-al-farabi-perekroyut-dlya-dvizheniya-v-almaty/