Специальная полоса движения появится на проспекте Райымбека в Алматы

Дорожные работы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На одном из участков проспекта Райымбека в Алматы временно появится реверсивная полоса движения, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

Речь идет об участке между улицами Байзакова и Казакова.

Ранее объявлялось, что на этом участке проспекта Райымбека с 00:00 28 июля по 10 августа будет проводиться реконструкция теплосетей. Из-за этого здесь закроют движение для авто- и мототранспорта в западном направлении.

Однако для тех, кто все же нуждается в проезде по данному участку, выделят полосу для реверсного движения. Реверс – это специальная полоса на дорогах, где направление движения может меняться на противоположное.

Подробнее со схемой движения можно ознакомиться ниже.

Схема движения по перекрытому участку. Изображение: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, ежедневно с 15:00 до 19:00 на время проведения работ по модернизации теплосетей будут действовать меры дополнительного контроля за дорожным движением.

"Согласно поручению акима Алматы Ерболата Досаева, все работы по восстановлению асфальтного покрытия проспекта строители завершат до начала учебного года.

Весь процесс реконструкции тепломагистрали подрядная строительная организация будет вести в круглосуточном режиме, без задержек. Сформированные для этого бригады будут трудиться на объекте в несколько смен, максимально обеспечивая качество выполненных работ", – пояснила пресс-служба городской администрации.

Как добавили в акимате, временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении плановых работ на трубопроводе, пролегающем под проезжей частью названного дорожного сегмента в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка", – говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030358-spetsialnaya-polosa-dvizheniya-poyavitsya-na-prospekte-rayymbeka-v-almaty/