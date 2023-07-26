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Движение по проспекту Райымбека ограничат на месяц в Алматы

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Дорожный знак
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы на участке проспекта Райымбека ограничат движение на месяц из-за плановых работ на трубопроводе, передает ТОО "Алматинские тепловые сети" в официальном Telegram-канале Almaty_Joly.

"С 22:00 28 июля по 27 августа в Жетысуском районе Алматы будет закрыто движение для автомототранспорта по проспекту Райымбека – от улицы Байзакова до улицы Казакова в западном направлении", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении плановых работ на трубопроводе, пролегающем под проезжей частью названного дорожного сегмента.

"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка", – добавили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Напомним, ранее сообщалось, что ремонтные работы завершены и по южной стороне проспекта Аль-Фараби в Алматы, работы начаты на другой стороне проспекта.

Кроме того, в мегаполисе, помимо улицы Саина и проспекта Аль-Фараби, остаются закрытыми два участка улицы Шагабутдинова, один – до 4 августа, а второй – до 11 августа.

Кроме того, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы.

Между тем аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, почему в южной столице одновременно начали ремонтировать проспекты Аль-Фараби и Абая.

На этой неделе стало известно, что в Алматы завершился средний ремонт по улице Саина в западном направлении, движение в эту сторону открыто. Теперь начаты работы в восточном направлении.

А сегодня аким города Ерболат Досаев рассказал, когда будет открыто движение по улице Саина. Он также сообщил, что в июле был начат средний ремонт дорог в 12 микрорайонах с охватом 63 улиц протяженностью 60 км.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030163-dvizhenie-po-prospektu-rayymbeka-ogranichat-na-mesyats-v-almaty/

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