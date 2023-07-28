На каком этапе ремонт проспекта Абая в Алматы, рассказали в акимате

Дорожный знак. Фото: pixabay.com

Средний ремонт проспекта Абая продолжается - власти города предупредили алматинцев о новых ограничениях движения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

На 28 июля завершены работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия по проезжей части и открыто движение на участках от проспекта Достык до моста через реку Есентай в западном направлении и от улицы Тлендиева до улицы Ауэзова - в восточном направлении.

Работы продолжаются.

С 23:00 28 июля до 06:00 30 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта на участке от реки Есентай до улицы Наурызбай батыра.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через улицы Сатпаева и Курмангазы. Сквозное движение транспорта по улице Наурызбай батыра, проспекту Сейфуллина и улице Байтурсынова будет доступно.

Также горожан предупредили, что заезд и выезд на Центральный стадион, проезд с Масанчи на Абая в северном направлении будет ограничен - объезд будет организован по Сатпаева и Байтурсынова.

"Во избежание дорожно-транспортных происшествий и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы сотрудники патрульной полиции", - призвали в ведомстве.

Ремонт дорог в Алматы

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, почему в южной столице одновременно начали ремонтировать проспекты Аль-Фараби и Абая.

Не так давно сообщалось, что ремонтные работы завершены и по южной стороне проспекта Аль-Фараби в Алматы, работы начаты на другой стороне проспекта.

Кроме того, в мегаполис остаются закрытыми два участка улицы Шагабутдинова: один - до 4 августа, а второй - до 11 августа.

Еще из-за реконструкции теплосетей до 30 августа ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы.

Также мы предупреждали, что будет ограничено движение по проспекту Райымбека - с 22:00 28 июля по 27 августа будет закрыто движение для автомототранспорта по участку от улицы Байзакова до улицы Казакова в западном направлении.

На этом участке пообещали ввести реверсивное движение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030504-uchastok-prospekta-abaya-zakroyut-do-voskresenya-iz-za-remonta-v-almaty/