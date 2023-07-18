"Страна большая": отсутствие бензина АИ-95 на некоторых АЗС объяснили в КМГ

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Зампредседателя правления АО НК "КазМунайГаз" Дмитрий Макеев на пресс-конференции в Астане рассказал, почему на некоторых заправках нет бензина АИ-95, передает корреспондент NUR.KZ.

Дмитрий Макеев сообщил, что объемы по плану производства АИ-95 полностью выполнены.

"Общий объем бензина полностью производится... Сейчас мы нагрузили Атырауский НПЗ", – добавил он.

Отсутствие же бензина марки АИ-95 на некоторых АЗС он объяснил логистикой.

"Да, приходят сообщения, что на некоторых заправках наблюдается отсутствие АИ-95. Это, в первую очередь, связано с логистикой. Потому что, допустим, доставить ГСМ с запада, например, в южные регионы, может две недели занять.

То есть сам продукт есть, но он сейчас находится в движении, находится на подходе. Все-таки страна у нас очень большая, расстояния очень большие, и именно логистика у нас занимает определенное время", – пояснил Дмитрий Макеев.

По его словам, для ускорения доставки, если есть острая необходимость обеспечить "зеленый коридор", ведется работа с Минэнерго и КТЖ, чтобы в приоритете было движение поставок.

"Но все-таки физическое время транспортировки мы поменять не можем. Это все-таки физика движения, как вы понимаете. Есть определенные прерывания поставок. Извлекаем уроки, смотрим, где какие недостатки у нас есть в этом отношении. Нужно понимать, что это не самый простой процесс. Мы эту критику признаем, над этим работаем", – резюмировал зампредседателя правления АО НК "КазМунайГаз".

Ситуация с ГСМ в Казахстане

В конце марта стало известно, что Министерство энергетики планирует установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо в Казахстане.

В начале апреля экс-глава Минэнерго предупредил казахстанцев о том, что цены на ГСМ намерены повысить в РК.

Позже глава правительства Алихан Смаилов сделал заявление по ценам на топливо. По его словам, НПЗ Казахстана работают на пределе своих мощностей, однако страна постоянно сталкивается с рисками нехватки ГСМ. Премьер подчеркнул, что основным фактором вывоза и дефицита являются низкие цены на ГСМ в Казахстане.

Затем в Казахстане повысили цены на бензин и дизельное топлива – в силу вступил соответствующий приказ главы Минэнерго.

В правительстве, в ходе обсуждения ситуации с топливом на рынке, отметили, что спекуляции на рынке ГСМ недопустимы.

В июне Саткалиев предупредил казахстанцев о предстоящих ремонтах на Павлодарском НПЗ и Атырауском НПЗ. Он подчеркнул, что на период ремонта ПНПЗ сформирован необходимый запас дизельного топлива и бензина АИ-95. Совместно с акиматами будут проводиться рейды по необходимости отпуска в сеть необходимого объема бензина и дизельного топлива.

В связи с ожидающимся ремонтом на АНПЗ в сентябре этого года министр заявил, что также нужно обеспечить необходимый объем импорта топлива.

Между тем на прошлой неделе глава Минэнерго высказался о рисках дефицита бензина АИ-95.

"Наметился тренд на появление дефицита 95-го бензина. Это связано с ремонтами, которые у нас проводили на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе, а также аварийной остановке Атырауского завода", – заявил он.

Министр отметил, что сейчас необходимый объем на нефтебазах и заводах накоплен и идет отгрузка данного вида топлива в соответствии с заявками акиматов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2029061-strana-bolshaya-otsutstvie-benzina-ai-95-na-nekotoryh-azs-obyasnili-v-kmg/