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30 лет независимости Казахстана

Когда в силу вступят новые правила для самокатчиков в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина на самокате
Самокатчик. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В конце июня Касым-Жомарт Токаев подписал закон, которым внес изменения в правила езды на электросамокатах. Однако пока они еще не начали действовать. Когда это произойдет, рассказывает NUR.KZ.

Напомним, что сам Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения" был подписан главой государства 29 июня 2023 года. А текст документа опубликовали на следующий день, 30 июня, в газете "Казахстанская правда".

При этом, согласно тексту закона, большая его часть вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Таким образом, официально принятые изменения начнут действовать на территории Казахстана с 30 августа 2023 года. Это корреспонденту NUR.KZ подтвердили в пресс-службе МВД РК.

Ужесточение правил езды для самокатчиков в Казахстане

Напомним, в мае депутаты мажилиса приняли законопроект, который предполагает введение ряда ограничения для самокатчиков. Прежде всего, электросамокаты были признаны транспортным средством.

"К электросамокатам относятся транспортные средства со скоростью движения до 25 километров в час. Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам. Разрешается движение по тротуарам со скоростью пешеходного потока не более 6 километров в час", – говорила депутат Екатерина Смышляева.

По ее словам, допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

Кроме того, на электросамокате запрещается перевозить грузы и пассажиров.

Также водители электросамокатов должны спешиваться на пешеходных переходах и перекрестках.

Позже в МВД рассказали о штрафах, которые предусмотрены за нарушение перечисленных выше правил.

Изменений в административный кодекс вводить пока не планируют, но большинство нарушений будет рассматриваться по статье 620 КоАП РК, которая предусматривает либо предупреждение, либо штраф в размере 3 МРП (10 350 тенге).

При этом штраф за перевоз пассажиров или грузов будет равен 5 МРП (17 250 тенге).

Тогда с предложенными изменения не согласились некоторые из самокатчиков. Также мнение по этому поводу высказали эксперты.

Кроме того, жителям Алматы запретили кататься на прокатных самокатах в нескольких парках и скверах города.

Однако позже проект закона одобрили депутаты сената, а в конце июня этот закон подписал президент Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030692-kogda-v-silu-vstupyat-novye-pravila-dlya-samokatchikov-v-kazahstane/

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