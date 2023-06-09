Алматинцам запретили кататься на электросамокатах в парках и скверах города

Электросамокат. Иллюстративное фото: Malorny / Getty Images

Жителям Алматы запретили кататься на прокатных самокатах в нескольких парках и скверах города. Еще любителям данного транспортного средства ограничили скорость движения, передает сайт телеканала КТК.

Ездить на электросамокатах запретили в четырех парках и стольких же скверах. Как отмечает корреспондент, под запрет попали излюбленные среди алматинцев и гостей города – Арбат, Терренкур и Ботанический сад.

Кроме того, скорость движения для самокатчиков ограничили на пешеходной зоне по улице Панфилова и в сквере на Макатаева – теперь там нельзя кататься на скорости, превышающей 10 км в час.

"Я поддерживаю ограничения, потому что Арбат – это место, где все гуляют семьями, там маленькие дети постоянно гуляют. И когда на самокатах катаются, это, обычно, опасно, и для детей это может быть небезопасно. Я думаю, что нужно ограничивать в таких людных местах", – сказала жительница города Дана Кабзулданова.

Однако любителей покататься на электросамокатах новость совсем не порадовала, хотя они и не отрицают, что среди них есть любители превышать скорость, подвергающие опасности пешеходов.

По словам городских властей, новые правила касаются всех, однако при этом контролировать удастся только прокатные электросамокаты.

По информации телеканала, сервисные приложения уже обновили – теперь, если арендатор заедет в неположенное место, транспорт автоматически остановится. Вдобавок припарковать его в запрещенных местах тоже не получится, а у тех, кто захочет просто оставить самокат в любом месте, поездка не завершится.

"Выбирали на основании жалоб жителей тех или иных районов, делали анализ по этим жалобам, откуда больше всего жалоб. И места массового скопления людей, прогулочные зоны полностью исключили. В отношении владельцев частных самокатов мы не можем предпринять никаких мер, запретить ездить там или в другом месте", – рассказал главный специалист управления городской мобильности Алматы Мурат Туменбай.

Источник: КТК.

Напомним, что в мае депутаты мажилиса приняли законопроект, который предполагает введение ряда ограничений для самокатчиков.

Так, согласно проекту закона, электросамокаты признаются транспортным средством.

"К электросамокатам относятся транспортные средства со скоростью движения до 25 км в час. Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам. Разрешается движение по тротуарам со скоростью пешеходного потока не более 6 км в час", – сказала депутат Екатерина Смышляева.

Она также добавила, что допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

При этом на электросамокате при этом запрещается перевозить грузы и пассажиров, водители электросамокатов должны спешиваться на пешеходных переходах и перекрестках.

С предложенными изменения не согласились некоторые из самокатчиков. Также мнение по этому поводу высказали эксперты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024017-almatintsam-zapretili-katatsya-na-prokatnyh-samokatah-v-parkah-i-skverah-goroda/