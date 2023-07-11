Вице-министр по ЧС Марат Кульдиков подал в отставку после пожаров в Абайской области

Марат Кульдиков. Фото: primeminister.kz

Вице-министр по ЧС Марат Кульдиков подал в отставку, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по ЧС Казахстана.

"Вице-министр Марат Кульдиков написал рапорт об освобождении по собственному желанию. В настоящее время проводится процедура согласования об его освобождении от должности", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе МЧС уточнили, что отставка вице-министра не связана с критикой президента, озвученной им в Абайской области во время пожаров.

Напомним, тогда глава государства прервал доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям Марата Кульдикова на заседании оперативного штаба.

"Почему министр, которого я снял с должности, и все руководство проявляет абсолютное равнодушие к исполнению своих непосредственно служебных обязанностей?!

Вы понимаете, что погибло 14 человек?! Я встречался с их семьями. Погибшие были дети семейства, сами отцы семейства. В одной семье двухлетний ребенок остался сиротой. У людей остались кредиты, ведь погибшие были единственными кормильцами.

Пожары случаются во всем мире, но там предпринимаются должные меры. Министр не приехал, аким области вообще очень долго собирался, отправил своих заместителей. Что за отношение к работе?! Об этом докладывайте! Конкретный вопрос - почему был неправильный прогноз?" – сказал Токаев на том заседании.

Пожар в Абайской области

В начале июня в лесах Абайской области начался крупный пожар. В результате ЧП погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы". Их посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

Через несколько дней в Абайскую область прибыл Касым-Жомарт Токаев. Президент выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества, принес им извинения, а также обещал оказать финансовую поддержку.

Кроме того, 11 июня Генпрокуратура сообщила о возбуждении двух уголовных дел по факту лесного пожара в Абайской области.

Позже замгенпрокурора Жандос Умиралиев подтвердил, что в рамках дела экс-глава МЧС Юрий Ильин, министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова и аким Абайской области Нурлан Уранхаев будут допрошены.

О ходе расследования уголовного дела по факту пожара в области доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву генпрокурор Берик Асылов.

Отмечалось, что создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов под руководством заместителя генерального прокурора. По итогам следствия будет дана правовая оценка действиям и бездействию должностных лиц.

Министр экологии Зульфия Сулейменова рассказала, вызывали ли ее в Генпрокуратуру по делу о пожаре в Абайской области. Также генпрокурор Берик Асылов также ответил на вопрос, какой статус у Юрия Ильина по делу о пожарах в Абайской области.

В конце июня Касым-Жомарт Токаев постановил вручить госнаграды казахстанцам за мужество, проявленное при ЧС в Абайской области.

А 1 июля стало известно, что следствием подозревается руководство резервата "Семей-Орманы" и Новошульбинского филиала. В ведомстве отметили, что с учетом их возраста и состояния здоровья к ним применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

На прошлой неделе в оборонном ведомстве состоялось награждение военнослужащих, участвовавших в противопожарных мероприятиях на востоке страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028243-vitse-ministr-po-chs-marat-kuldikov-podal-v-otstavku-posle-pozharov-v-abayskoy-oblasti/