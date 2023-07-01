Пожары в Абайской области: руководство резервата "Семей-Орманы" оказалось под следствием

Пожар в Абайской области. Фото : МЧС РК

Генеральной прокуратурой продолжается расследование фактов лесного пожара в Абайской области, об этом сегодня сообщает ведомство в своем официальном Telegram-канале.

"Следствием подозревается руководство резервата "Семей-Орманы" и Новошульбинского филиала.

1 июля 2023 года их действия квалифицированы по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с учетом их возраста и состояния здоровья к ним применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Расследование продолжается, прорабатываются все возможные версии пожара, среди которых преднамеренный поджог, использование на природе неисправной техники, грозовой разряд и другие", – добавили в Генпрокуратуре.

Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, по результатам будет дана правовая оценка действиям/бездействиям должностных лиц МЧС и МЭПР.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 292 УК РК, нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Пожар в Абайской области

В начале июня на востоке страны в лесах Абайской области начался крупный пожар. В результате ЧП погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы". Их посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

Через несколько дней в Абайскую область прибыл Касым-Жомарт Токаев. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества, принес им извинения, а также обещал оказать финансовую поддержку.

Кроме того, 11 июня Генпрокуратура сообщила о возбуждении двух уголовных дел по факту лесного пожара в Абайской области.

Позже замгенпрокурора Жандос Умиралиев подтвердил, что в рамках дела экс-глава МЧС Юрий Ильин, министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова и аким Абайской области Нурлан Уранхаев будут допрошены.

О ходе расследования уголовного дела по факту пожара в области доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву генпрокурор Берик Асылов.

Отмечалось, что создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов под руководством заместителя генерального прокурора. По итогам следствия будет дана правовая оценка действиям и бездействию должностных лиц.

Также министр экологии Зульфия Сулейменова рассказала, вызывали ли ее в Генпрокуратуру по делу о пожаре в Абайской области.

На прошлой неделе генпрокурор Берик Асылов также ответил на вопрос, какой статус у Юрия Ильина по делу о пожарах в Абайской области.

А вчера Касым-Жомарт Токаев постановил вручить госнаграды казахстанцам за мужество, проявленное при ЧС в Абайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027163-rukovodstvo-semey-ormany-i-novoshulbinskogo-filiala-podozrevayut-v-narushenii-trebovaniy-pozharnoy-bezopasnosti/