"Какой-то кошмар": огромные очереди в аэропорту Алматы возмутили пассажиров (видео)

Аэропорт Алматы. Архивное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Алматинцы жалуются на огромные очереди в аэропорту, пробки и нехватку парковочных мест. В администрации авиагавани заявили, что решат проблему не раньше следующего года, передает сайт телеканала КТК.

Как передает телеканал, ажиотаж в воздушной гавани южной столицы не прекращается ни днем, ни ночью: пассажиры выстраиваются в огромные очереди, сидеть буквально негде - все скамейки заняты.

"24 июля, 05:30, уже почти час стоим. Очередь вообще не двигается. Алматинский аэропорт, который мы заслужили. Полный беспредел", - говорится в одном из опубликованных в соцсетях видео.

Блогер Макпал Иманова, прилетевшая в Алматы из Италии, рассказывает, что у паспортного контроля образовалась толпа. Ждать приходилось и женщинам с детьми, и старикам.

"В аэропорту творился полный коллапс. Вообще негде было стоять. Было очень душно, люди просили, чтобы включили кондиционер, просили воду. Но руководство никак не реагировало, точнее - персонал. Просто по рации переговаривали. Говорили ждать.

Среди толпы были женщины с детьми, больными ДЦП, просили пропустить без очереди, но никакой реакции. Люди были злые. Никто никого не хотел пропускать. Это был какой-то кошмар", - поделилась девушка.

Еще одна головная боль посетителей и пассажиров аэропорта - это отсутствие парковочных мест и длинные пробки. Телеканал отмечает, что воздушная гавань не справляется с нагрузкой.

В администрации аэропорта заявляют, что в прошлом году приняли больше 7 миллионов человек. В 2023-м пассажиропоток может увеличиться до 8 миллионов. Хотя здание рассчитано всего-то на 2,5 млн человек.

"В маленьком пространстве очень сложно обслуживать такое большое количество пассажиров. Из-за этого мы вкладываем очень большие инвестиции, строим новый терминал.

Как только мы достроим новый международный терминал, территория для сортировки багажа будет намного больше, старый терминал будет модифицирован под местные рейсы, парковочная зона тоже увеличится", - заверил президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой.

Из-за строительства нового международного терминала пришлось сократить число парковочных мест. Но в ближайшее время этот вопрос обещают решить.

"В течение двух недель сдадим в эксплуатацию пандус, который сократит число машин на первом этаже. Весь трафик будет разделен на два этажа.

Как только заработает новый бизнес-терминал, мы используем нынешний, который мы называем "Южный VIP". Его полностью модифицируем под парковочную зону - там поместится около 200 машин", - добавил Альп Эр Тунга Эрсой.

А еще в администрации уверяют, что уже заказали новые кондиционеры и автобусы. Но в здании аэропорта все равно тесно для такого пассажиропотока.

При этом руководство авиагавани отмечает, что полностью решить проблему удастся не раньше августа следующего года, когда достроят новый международный терминал. Так что пассажирам придется снова набраться терпения и ждать.

Источник: КТК

Напомним, 1 июня 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства нового международного терминала в аэропорту Алматы. Тогда же стало известно, что новый терминал будет обслуживать только международные рейсы, а действующий - внутренние.

В июле прошлого года мы показывали, как может выглядеть новый терминал.

В начале ноября горожане возмутились сносом исторического здания VIP-терминала алматинского аэропорта.

В мажилисе также подвергли критике реконструкцию и попросили Генпрокуратуру проверить действия турецкого холдинга, владеющего объектом.

В пресс-службе аэропорта Алматы рассказали, что построенное в 1947 году историческое здание будет перенесено. При этом ряд декоративных элементов построения будет сохранен.

В январе стало известно, что строительство нового терминала планируют завершить к первому полугодию 2024 года.

В конце февраля мы показывали, каким будет новый терминал аэропорта Алматы, а в начале марта - как выглядит перенесенный VIP-терминал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030222-kakoy-to-koshmar-passazhiry-pozhalovalis-na-ogromnye-ocheredi-v-aeroportu-almaty-video/