Как может выглядеть новый терминал, показали в аэропорту Алматы (фото)

Концепт дизайна нового терминала. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Алматы

В аэропорту города Алматы планируется построить новый терминал для обслуживания международных авиарейсов. Сегодня прошло общественное обсуждение дизайна нового здания, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Алматы.

"TAV Airports, выкупившая Международный аэропорт Алматы в мае 2021 года, планирует построить новое здание Международного пассажирского терминала. Реализация нового проекта вместе с существующими инфраструктурными объектами позволит аэропорту обслуживать до 14 млн пассажиров в год", – подчеркнули представители воздушной гавани.

Основной темой сегодняшнего обсуждения стали вопросы концептуального дизайна нового Международного пассажирского терминала.

На обсуждении присутствовали представители общественного совета города Алматы, архитектурных, экологических и строительных организаций, представители различных авиакомпаний, а также бизнесмены и обычные жители города.

Концепт дизайна нового терминала. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Отмечается, что представители общественности выступили со своими проектами и предложениями по дизайну нового терминала.

"В ходе обсуждения были выслушаны различные мнения представителей общественности, которые будут учтены при принятии финального решения о концептуальном дизайне нового пассажирского Международного терминала Международного аэропорта Алматы", – добавили в пресс-службе аэропорта.

Представители аэропорта также заверили, что все предложения и комментарии будут приняты во внимание при принятии окончательного решения.

Концепт дизайна нового терминала. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Напомним, что 1 июня Касым-Жамарт Токаев принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства нового международного терминала в аэропорту южной столицы.

Сообщалось, что завершение строительства намечено на лето 2024 года, а общий объем инвестиций в строительство составит более 200 млн долларов США.

Новый терминал будет обслуживать только международные рейсы, а действующий – внутренние.

Концепт дизайна нового терминала. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Концепт дизайна нового терминала. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Концепт дизайна нового терминала. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Концепт дизайна нового терминала. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Концепт дизайна нового терминала. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979390-kak-mozhet-vyglyadet-novyy-terminal-pokazali-v-aeroportu-almaty-foto/