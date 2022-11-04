Снос здания VIP-терминала аэропорта Алматы возмутил горожан

Здание VIP-терминала до сноса. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы проходит снос здания VIP-терминала аэропорта - фото разрушенного строения появилось в Сети. Алматинцы возмущены происходящим, передает корреспондент NUR.KZ.

"Говорят одно, делают другое...зачем стирать и уничтожать нашу историю...?", "Ломать не строить!"- пишут возмущенные пользователи в группе "Защитим Алма-Ату/Алматы" в соцсети Facebook.

Активист Салтанат Ташимова сегодня устроила "акцию вручения" турецким инвесторам инсталляции в виде макета здания VIP-терминала с воткнутым в него топором. Акцию экоактивист транслировала на своей странице в Facebook. Она отметила, что турецкие инвесторы "разрушают наш памятник архитектуры".

"Цель - чтобы сохранили терминал, хотя бы остатки сохранить и восстановить, потому что это - уникальный памятник архитектуры. Его нельзя перенести, как они якобы собираются сделать. Мы требуем, чтобы памятник архитектуры сохранили и восстановили", - сообщила активист.

Макет здания VIP-терминала аэропорта с топором. Кадр из видео: Facebook / Салтанат Ташимова

Между тем, в пресс-службе аэропорта Алматы заявили, что работы по переносу начались после проведения общественных обсуждений.

"Имеются все разрешительные документы. Новое здание VIP-терминала будет стоять в 420 м юго-восточнее по улице Ахметова. Туда будут перенесены ключевые культурные элементы, такие, как витражи и элементы бельведера", - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, что витражи и оконные рамы были извлечены по одной детали. Вручную были очищены от многочисленных слоев краски ключевые элементы фасада, чтобы снять копии элементов. Был создан цифровой двойник здания.

"Новый терминал должен был быть закончен в первом квартале 2024 года, но, так как проводилась международная экспертиза по оценке культурного наследия VIP-терминала и консультации с общественностью, дата окончания строительства была перенесена на лето 2024 года", - сообщили в аэропорту.

Напомним, ранее мы рассказывали о строительстве нового терминала аэропорта города. Говорилось, что оно происходит в северо-западной стороне от существующего здания, практически перед VIP-терминалом. Сообщалось, что исторические детали здания будут перенесены. В частности, речь идет об окнах, а также бельведере, если его возможно будет перенести. Сложность состоит в том, что сооружение находится в хрупком состоянии.

Представитель аэропорта говорил о том, что перенос элементов будет производиться под наблюдением специалистов, к тому же, в администрации аэропорта планируют сделать этот процесс максимально прозрачным для общественности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995777-snos-zdaniya-vip-terminala-aeroporta-almaty-vozmutil-gorozhan/