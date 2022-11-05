В аэропорту Алматы рассказали, как планируют перенести историческое здание
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Построенное в 1947 году историческое здание аэропорта Алматы будет перенесено. При этом ряд декоративных элементов построения будет сохранен, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Историческое здание аэропорта Алматы построено в 1947 году и внесено в Государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы.
В пресс-службе аэропорта напомнили, что в соответствии со ст. 29 Закона РК "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия" перемещение памятника допускается, если его перемещение и изменение повлекут улучшение условий его сохранения.
"В связи с этим перемещение допускается решением местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы на основании заключения историко-культурной экспертизы на памятники истории и культуры местного значения по согласованию с уполномоченным органом", — говорится в пресс-релизе авиагавани.
Основанием для перемещения памятника послужили следующие документы:
- постановление акимата Алматы № 4/492 от 11 ноября 2020 года "О перемещении памятника истории и культуры местного значения "Аэропорт (Аэропорт международных линий)";
- заключение историко-культурной экспертизы Научно-исследовательского и проектного филиала РГП "Казреставрация" от 31 октября 2022 года;
- протокол № 6 от 1 ноября 2022 года спецкомиссии по вопросам историко-культурного наследия Министерства культуры и спорта РК.
Пресс-служба алматинского аэропорта сообщила, что при перемещении декоративные элементы здания на новом месте будут сохранены, так как "определяют его культурно-историческое значение, как памятника".
В связи с этим здание будет воссоздано и сохранит оригинальный вид следующих декоративных элементов:
- витражное заполнение оконных проемов;
- декоративные рельефно-орнаментированные панно на боковых фасадах;
- многопрофильный карниз с рельефно-орнаментированным карнизом по периметру;
- пештак;
- "сталактитовый" карниз пилонов пештака;
- трехчетвертные орнаментированные колонны национального ордера по углам пилонов;
- витраж арочного проема, башня (бельведер) со шпилем;
- ажурный парапет по всему периметру кровли.
При строительстве нового Международного пассажирского терминала памятник со всеми декоративными элементами будет перемещен в радиусе 420 метров на территории Международного аэропорта Алматы, тем самым это позволит улучшить условия по сохранению здания как памятника истории и культуры.
Ранее алматинцы возмутились сносом здания VIP-терминала аэропорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995860-v-aeroportu-almaty-rasskazali-kak-planiruyut-perenesti-istoricheskoe-zdanie/