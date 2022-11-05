В аэропорту Алматы рассказали, как планируют перенести историческое здание

Здание VIP-терминала аэропорта. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Построенное в 1947 году историческое здание аэропорта Алматы будет перенесено. При этом ряд декоративных элементов построения будет сохранен, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Историческое здание аэропорта Алматы построено в 1947 году и внесено в Государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы.

В пресс-службе аэропорта напомнили, что в соответствии со ст. 29 Закона РК "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия" перемещение памятника допускается, если его перемещение и изменение повлекут улучшение условий его сохранения.

"В связи с этим перемещение допускается решением местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы на основании заключения историко-культурной экспертизы на памятники истории и культуры местного значения по согласованию с уполномоченным органом", — говорится в пресс-релизе авиагавани.

Основанием для перемещения памятника послужили следующие документы:

постановление акимата Алматы № 4/492 от 11 ноября 2020 года "О перемещении памятника истории и культуры местного значения "Аэропорт (Аэропорт международных линий)";

заключение историко-культурной экспертизы Научно-исследовательского и проектного филиала РГП "Казреставрация" от 31 октября 2022 года;

протокол № 6 от 1 ноября 2022 года спецкомиссии по вопросам историко-культурного наследия Министерства культуры и спорта РК.

Фото: пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Пресс-служба алматинского аэропорта сообщила, что при перемещении декоративные элементы здания на новом месте будут сохранены, так как "определяют его культурно-историческое значение, как памятника".

В связи с этим здание будет воссоздано и сохранит оригинальный вид следующих декоративных элементов:

витражное заполнение оконных проемов;

декоративные рельефно-орнаментированные панно на боковых фасадах;

многопрофильный карниз с рельефно-орнаментированным карнизом по периметру;

пештак;

"сталактитовый" карниз пилонов пештака;

трехчетвертные орнаментированные колонны национального ордера по углам пилонов;

витраж арочного проема, башня (бельведер) со шпилем;

ажурный парапет по всему периметру кровли.

При строительстве нового Международного пассажирского терминала памятник со всеми декоративными элементами будет перемещен в радиусе 420 метров на территории Международного аэропорта Алматы, тем самым это позволит улучшить условия по сохранению здания как памятника истории и культуры.

Ранее алматинцы возмутились сносом здания VIP-терминала аэропорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995860-v-aeroportu-almaty-rasskazali-kak-planiruyut-perenesti-istoricheskoe-zdanie/