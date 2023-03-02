"Выдержит 10 баллов": как выглядит перенесенный VIP-терминал аэропорта Алматы

VIP-терминал аэропорта. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

VIP-терминал аэропорта Алматы уже долгое время находится в центре внимания общественности. В конце прошлого года начался перенос старого здания, передает корреспондент NUR.KZ.

VIP-терминал теперь расположен в южной части аэропорта. На сегодня уже построено помещение, в нем проводятся отделочные работы, а внешний его вид уже обрел знакомые очертания.

Окна VIP-терминала. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Продолжается перенос исторических деталей - из-за их ветхого состояния приходится воспроизводить точную копию. Для этого изначально была сделана 3D-съемка, с помощью которой теперь можно восстановить экстерьер здания.

Лепнина. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Архитектор TAV Construction Алим Ахмедов говорит, что терминал стараются привести не просто в тот образ, к которому привыкли современные алматинцы, а к его первозданному виду - 40-х годов.

Так, на фасаде здания уже появляются детали в виде лепнины. Они тоже являются точной копией прошлого дизайна.

Алим Ахмедов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Некоторые декоративные элементы были изношены настолько, что снять их не получилось, так как при демонтаже они осыпались. Сам цемент за долгое время потерял свои свойства. Потому и сделана была 3D-съемка, чтобы мы могли восстановить детали, если мы испортим или поломаем их в процессе переноса.

К тому же, мы сделали декоративный элемент по нижней стороне карниза из фибробетона. Этих элементов вообще не было, потому что в свое время они были утрачены. Но мы взяли за образец декоративную лепку с бельведера и сделали такую же копию, чтобы сделать "корону" по всему зданию, как это было в 47 году", – рассказал Алим Ахмедов.

"Корона". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Корона". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Кроме того, витражные стекла, которые украшали VIP-терминал, были демонтированы, упакованы, затем - отреставрированы. Также их пронумеровали для того, чтобы впоследствии установить на то же место и в том же порядке, что и раньше.

Витражные стекла. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Витражные стекла. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Восстановлена и арка, где тоже присутствует витраж. Благодаря попаданию лучей солнца сквозь цветные стекла, в будущем композиция позволит любоваться игрой света в основной части здания.

Витражные стекла. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Будет восстановлен и бельведер - все его детали были потрескавшимися от времени, так что теперь предстоит выполнить его копию. Сохранился металлический шпиль. Но, как отмечает архитектор, согласно правилам авиационной безопасности, он должен быть выполнен из ломких материалов, так как над терминалом проходит глиссада.

Отделка. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С другой стороны здания, которая выходит на перрон, построен балкон и колоннада. Колонн не было в привычном алматинцам здании, но, на самом деле, говорит Алим Ахмедов, они там находились, однако были закрыты мрамором и залиты цементом. По историческим фотографиям удалось восстановить колонны и сделать на них декор.

Колонны. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Архитектор отметил, что каждый элемент согласовывается с консультантами по историческому наследию.

А вот внутренний дизайн будет изменен, так как историческую ценность представляла лишь внешняя часть. К слову, тут уже ввели некое новшество. VIP-терминал разделен на две части: справа будет находиться зал для коммерческих пассажиров, слева - президентский блок.

Президентские комнаты отдыха. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мы не преминули заглянуть туда. В президентской части будет располагаться пресс-центр, лаундж-зона, комнаты отдыха с собственным санузлом, душевой и гардеробом. Там уже выполнена отделка плиткой, постелен ковролан, который сейчас закрыт защитным материалом от пыли и грязи.

Санузел в президентском блоке. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сейчас проводятся отделочные работы и в других частях. Так, к примеру, на полу в основной части здания будет положена плитка, которая радовала глаз в VIP-терминале и раньше. Правда, ее выполнили на заказ заново, сохранив дизайн.

Чистовая отделка внутри. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полное завершение работ ожидается летом этого года. Общая площадь терминала составляет 2200 квадратных метров, высота потолков колеблется от 5,7 до 8,4 метров. Алим Ахмедов рассказывает, что здание может выдержать землетрясение мощностью 10 баллов.

Строители. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Мы использовали самую прочную арматуру, все колонны армированы. Заполнение стен производилось пеноблоком, и, несмотря на то, что это теплоизоляционный материал, мы добавили теплоизоляцию. К тому же, отопление будет осуществляться с помощью привычных нам радиаторов и системы подогрева воздуха", – сообщил архитектор.

Строители. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На объекте трудятся как местные - 60%, так и турецкие - 40% - специалисты.

Перед зданием будет разбита парковка для автомобилей - она тоже будет разделена на президентскую и коммерческую части.

Так будет выглядеть VIP-терминал аэропорта. Эскиз: TAV

К слову, парковка аэропорта на сегодняшний день является больной темой для многих автомобилистов и сотрудников воздушной гавани. Последние уверяют: алматинцы зачастую сами создают заторы. Для высадки пассажиров создали отдельный "карман" недалеко от входа в международный терминал, но водители до сих пор высаживают людей в непосредственной близи от входа - прямо на проезжей части, мешая другим транспортным средствам.

Ернар Таскын. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Парковка является территорией Турксибского района, но мы тоже выходим, помогаем патрульным полицейским, разъясняем водителям, что здесь запрещено останавливаться, объясняем, что нельзя оставлять автомобиль возле входа на дороге. Зачастую водители стоят на одном месте по несколько минут, высаживая пассажиров, выгружая багаж и прощаясь.

Иногда они даже оставляют машины и заходят в терминал, в это время другие водители вынуждены ждать, что создает затор", – рассказал первый заместитель начальника Линейного отдела полиции Международного аэропорта Алматы, подполковник полиции Ернар Таскын.

Машина возле здания аэропорта. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Он напомнил автомобилистам, что только соблюдение правил и взаимоуважение поможет избежать коллапса на территории аэропорта, особенно, в тот период, пока идет строительство нового терминала и виадука (пандуса).

Еще одной проблемой является то, что некоторые водители не оплачивают парковку вовремя и начинают делать это, лишь подъехав к шлагбауму. Это, опять же, приводит к заторам.

К тому же, Ернар Таскын напомнил и самим пассажирам о необходимости соблюдения правил - в частности, авиационной безопасности. Так, не стоит брать запрещенные предметы в полет.

Пассажиры. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Часто это электрошокер, кастет, газовые баллончики, бывают патроны. Если есть факт проноса запрещенных предметов, то мы оформляем протокол", – говорит полицейский.

В этом случае человеку может грозить судебное разбирательство, выплата штрафа, снятие с рейса и прочие проблемы, которые влечет за собой столь неосторожное отношение к своему багажу и ручной клади.

Напомним, ранее мы сообщали, как будет выглядеть новый терминал аэропорта Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011342-vyderzhit-10-ballov-kak-vyglyadit-perenesennyy-vip-terminal-aeroporta-almaty/