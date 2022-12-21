"Памятник архитектуры утерян навсегда": депутат о реконструкции аэропорта Алматы

Здание VIP-терминала до сноса. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат мажилиса Константин Авершин на пленарном заседании палаты подверг критике проводимую реконструкцию алматинского аэропорта и попросил Генпрокуратуру проверить действия турецкого холдинга, владеющего объектом, передает корреспондент NUR.KZ.

Константин Авершин в своем запросе на имя генерального прокурора заявил, что глава государства неоднократно обращал внимание на необходимость сохранения архитектурного облика Алматы, а также подвергал критике уже свершившиеся сносы ряда исторических зданий.

Но, несмотря на это, по его словам, процесс "переформатирования" городского пространства мегаполиса продолжается.

"Большое возмущение общественности вызывает проводимая реконструкция алматинского аэропорта, проданного турецкому холдингу TAV AirportsHolding. Речь идет о старом здании аэропорта 1936 года постройки, признанном памятником архитектуры. Безусловно, воздушная гавань крупнейшего в стране мегаполиса нуждается в модернизации. Но, уверен, существуют способы сделать это без ущерба историческим объектам и в консенсусе с общественностью", – отметил депутат.

При этом он напомнил, что изначально новый владелец взял обязательство по сохранению памятника архитектуры, предложил план переноса здания. Но в итоге "банально снес здание старого аэропорта, вместо которого возводится какой-то симулякр".

"То, что делает TAV AirportsHolding, не перенос, а уничтожение памятника архитектуры. Это все равно, что сжечь портрет Джоконды, предложив вместо нее распечатанную на принтере фотокопию.

Иностранного инвестора всегда интересует только прибыль и ему безразлично наше историческое наследие. В этом вопросе мы сами, государство, прежде всего, как уполномоченный институт, должны стоять на страже национальных интересов, как экономических, социальных, так и культурно-исторических.

Партия Amanat, осознавая свою ответственность перед избирателями, не может оставаться в стороне от уничтожения нашего общего наследия. К сожалению, на сегодняшний день можно констатировать – памятник архитектуры города Алматы 1936 года постройки утерян навсегда и требует бескомпромиссной и прозрачной оценки со стороны государственных надзорных органов", – заявил Константин Авершин.

В связи с этим он попросил главу надзорного органа проверить действия TAV AirportsHolding на предмет законности сноса здания старого аэропорта, а также проверить законность получения разрешения на снос памятника архитектуры.

Депутат также попросил принять соответствующие меры по отношению к лицам, допустившим нарушение закона РК "Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия".

Напомним, что в начале ноября общественность города Алматы возмутилась сносом исторического здания городского аэропорта, в котором размещался VIP-терминал.

При этом активист Салтанат Ташимова устроила "акцию вручения" турецким инвесторам инсталляции в виде макета здания VIP-терминала с воткнутым в него топором.

Позже представители аэропорта рассказали, что историческое здание аэропорта Алматы будет перенесено. При этом ряд декоративных элементов построения сохранят.

Добавим также, что 1 июня Касым-Жамарт Токаев принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства нового международного терминала в аэропорту южной столицы.

Сообщалось, что завершение строительства намечено на лето 2024 года, а общий объем инвестиций в строительство составит более 200 млн долларов США. Новый терминал будет обслуживать только международные рейсы, а действующий – внутренние.

Позже мы показывали, как будет выглядеть новый терминал аэропорта Алматы, а также на каком этапе находится его строительство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002436-pamyatnik-arhitektury-uteryan-navsegda-deputat-o-rekonstruktsii-aeroporta-almaty/