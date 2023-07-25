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30 лет независимости Казахстана

"Эксперты уже приняли решение": глава Минпросвещения о сроках учебного года

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Школьники
Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Минпросвещения в кулуарах кабмина рассказал, что эксперты уже приняли решение о продолжительности школьного учебного года, передает корреспондент NUR.KZ.

Гани Бейсембаев отметил, что эксперты предлагают оставить прошлогодние сроки.

"Эксперты уже приняли решение, ученые приняли решение – предлагают оставить 36 недель", – сказал министр.

Но предложение, по его словам, будет обсуждаться с сообществом.

"Сейчас решение министерством пока окончательно не принято, теперь это предложение надо обсудить с родителями и учителями всей страны. Сейчас наши эксперты объезжают регионы и встречаются с родителями, детьми, учителями, обсуждают, каким будет конечное решение", – пояснил глава Минпросвещения.

Он также заявил, что не будут пересматриваться сроки приема документов в 1 класс.

"Мы специально открываем прием документов в 1 класс уже с весны, чтобы родители заранее беспокоились. Здесь же не только это устройство в школу. Вы понимаете же, что это количество учебников, мы должны заранее планировать.

Конечно, можно было бы и 1 сентября, но тогда мы бы не знали, сколько учебников необходимо для учащихся 1 классов. Это ограничение по времени связано не с тем, что мы 1 августа заканчиваем, а из-за ряда мероприятий, необходимых, чтобы обеспечить наших детей, которые приходят в 1 класс. Если он придет 1 сентября, завтра скажет, учебников не хватает. А мы же должны закупить их в достаточном количестве", – заявил Гани Бейсембаев.

Напомним, ранее министр просвещения рассказал, когда примут решение о длине учебного года. Родители просят вернуть его конец на 25 мая, и их поддерживают некоторые депутаты.

Изменение сроков учебного года в Казахстане

В июле прошлого года в Министерстве просвещения заявили, что рассматривают вопрос о продлении учебного года в Казахстане.

В ведомстве сообщили, что летние каникулы станут на 5 дней короче.

Кроме того, отмечалось, что ранее эксперты неоднократно обращались с просьбой рассмотреть вопрос о продлении учебного года до конца июня и начале учебного года с 20 августа. Они аргументировали это тем, что Казахстан входит в число стран с одними из самых длинных каникул в мире – 130 дней.

Позже главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова комментировала решение Минпросвещения продлить школьный учебный год в Казахстане до 31 мая. Она пояснила, что продление учебного года с 25 по 31 мая с точки зрения эпидемиологии большого значения не имеет.

15 августа 2022 года в Министерстве просвещения утвердили длительность учебного года для казахстанских школьников – его продлили до 31 мая.

При этом в начале марта 2023 года министр просвещения Гани Бейсембаев уже говорил, что поступает много предложений от родителей с просьбой вернуть завершение учебного года на 25 мая. Он заявлял, что этот вопрос буде еще раз рассмотрен экспертами.

Также Минпросвещения Казахстана обратилось к родителям – их предупредили, что прием документов для зачисления в первый класс закончится 1 августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029992-eksperty-uzhe-prinyali-reshenie-glava-minprosvescheniya-o-srokah-uchebnogo-goda/

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