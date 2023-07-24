Минпросвещения Казахстана обратилось к родителям будущих первоклассников

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Минпросвещения Казахстана обратилось к родителям - их предупредили, что прием документов для зачисления в первый класс закончится 1 августа, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

В ведомстве напомнили, что в первый класс дети принимаются с 6 лет на основании личного заявления родителя либо законного представителя обучающегося.

Необходимые документы:

копия свидетельства о рождении ребенка;

документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3;

документ о состоянии здоровья по форме 065/у;

фотографии размером 3х4 в количестве двух штук.

Родителям напомнили, что для удобства граждан услуга по зачислению детей в школы автоматизирована и осуществляется через веб-портал egov.kz.

Как сообщили в министерстве, прием документов для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля.

За четыре месяца поступило 350 453 заявления. 71,2% детей, зачисленных в первый класс, выбрали школы с казахским языком обучения.

"По предварительным оценкам, в новом учебном году в первый класс пойдут более 410 тысяч детей", - заявили в ведомстве.

На портале "Электронного правительства" говорится, что согласно Типовым правилам, комплектование классов по уровню подготовки и степени развития обучающихся не допускается, а максимальное количество учащихся в одном классе должно составлять не более 25 учеников.

Родители или иные законные представители ребенка имеют право выбора любой организации образования для обучения (при наличии свободных мест).

Что должен уметь ребенок, идущий в первый класс:

знать свою фамилию, имя, сколько ему лет, фамилию, имя родителей, где они работают, адрес места жительства;

проговаривать все звуки, уметь отвечать на поставленные вопросы полным предложением, составлять рассказы, состоящие из 3-4 предложений;

уметь пересказывать содержание прослушанного рассказа, сказки и других произведений;

уметь считать от 1 до 20;

называть геометрические фигуры;

уметь ориентироваться в направлениях (право, лево, верх, низ и др.);

различать цвета, самостоятельно раскрашивать книжку-раскраску цветными карандашами или красками, не выходя за контуры образца и др.

"Наличие этих показателей говорит о том, что ваш ребенок готов к обучению в школе. А если вы считаете, что ребенок не владеет вышеперечисленными знаниями, умениями и навыками, то и здесь не следует расстраиваться", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029865-1-avgusta-zavershaetsya-priem-dokumentov-dlya-zachisleniya-v-pervyy-klass-v-kazahstane/