Когда будет принято решение по длительности учебного года, рассказал глава Минпросвещения

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министр просвещения рассказал, когда примут решение о длине учебного года. Родители просят вернуть его конец на 25 мая, и их поддерживают некоторые депутаты, передает корреспондент NUR.KZ.

Гани Бейсембаев признал, что сейчас озвучивается много критики из-за продления учебного года в Казахстане.

"Критика да, звучит. Критика – это правильно, каждый вправе высказать свое мнение. Но мы должны опираться на экспертное мнение, они должны расставить все точки над "и". Мы должны принимать решение и уважать мнение всегда экспертов, потому что экспертам все-таки виднее. Это мировая практика.

Конечно, выражать свое мнение имеет право каждый, и нужно уважать мнение каждого, но когда стоит вопрос о качестве образования, знаниях наших учащихся, я считаю, нужно прислушиваться к мнению экспертов", – заявил он.

Министр призвал дождаться принятия решения экспертным сообществом.

"Сказать, что все родители против, – наверное, это неправда. Мы должны посмотреть, кто, сколько, и прислушаться к мнению большинства.

Я ожидаю, что в течение двух недель, в крайнем случае – в течение месяца решение должно быть принято", – резюмировал Бейсембаев.

Напомним, вчера депутат Ирина Смирнова раскритиковала решение Минпросвещения о продлении учебного года в Казахстане.

"Я, как учитель, как эксперт в области образования, считаю, что это волюнтаристское, административное решение, непродуманное, не имеющее под собой основы, непрофессиональное, потому что наши дети занимаются, в отличие от детей других стран, не четыре часа в день, а по шесть-семь уроков. Поэтому, если измерить количество уроков, то оно соответствует той продолжительности учебного года, которая есть за рубежом", – подчеркнула она.

При этом ранее Гани Бейсембаев сообщал, что восстановление прежних сроков обучения может привести к другим изменениям – к 6-дневному учебному плану или к сокращению учебных часов по предмету.

"Если мы перейдем опять на 34 недели, мы должны будем отказаться от пятидневной учебной недели. (...)

Это непросто. Чтобы принять такое решение в сфере образования, необходимо провести четкую и правильную экспертизу", – отмечал министр просвещения.

Изменение продолжительности учебного года в Казахстане

Напомним, в июле прошлого года в Министерстве просвещения заявили, что рассматривают вопрос о продлении учебного года в Казахстане.

В ведомстве сообщили, что летние каникулы станут на 5 дней короче.

Кроме того, отмечалось, что ранее эксперты неоднократно обращались с просьбой рассмотреть вопрос о продлении учебного года до конца июня и начале учебного года с 20 августа. Они аргументировали это тем, что Казахстан входит в число стран с одними из самых длинных каникул в мире – 130 дней.

Позже главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова комментировала решение Минпросвещения продлить школьный учебный год в Казахстане до 31 мая. Она пояснила, что продление учебного года с 25 по 31 мая с точки зрения эпидемиологии большого значения не имеет.

15 августа 2022 года в Министерстве просвещения утвердили длительность учебного года для казахстанских школьников – его продлили до 31 мая.

При этом в начале марта 2023 года министр просвещения Гани Бейсембаев уже говорил, что поступает много предложений от родителей с просьбой вернуть завершение учебного года на 25 мая. Он заявлял, что этот вопрос буде еще раз рассмотрен экспертами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022957-kogda-budet-prinyato-reshenie-po-dlitelnosti-uchebnogo-goda-rasskazal-glava-minprosvescheniya/