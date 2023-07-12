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"Ругали в семейном чате": Асаин Байханов заверил, что не подведет экибастузцев

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Асаин Байханов
Асаин Байханов. Фото: facebook.com/ortcomkz

Аким Павлодарской области Асаин Байханов на брифинге в Службе центральных коммуникаций заверил, что не может подвести экибастузцев с теплом этой зимой, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист отметила, что лакмусовой бумажкой его "акимства" сейчас будет то, сможет ли он запустить отопление в Экибастузе этой зимой.

"Какую вы себе внутреннюю оценку даете, сможете или нет?" - поинтересовалась сотрудница СМИ.

"У меня нет другого варианта, чтобы мы допустили такую же ситуацию, как прошлой зимой. Я не могу не выполнить эту работу и подвести экибастузцев.

Экибастуз, я как-то говорил уже, один из моих родных городов. У меня родители там живут, сестра там живет и порядка 30 очень близких родственников. Поэтому информацию об Экибастузе и температуре в квартирах я знал не из данных по ТЭЦ, а из данных семейного чата. И всю ругань я получал в том числе в этом чате со своими родственниками.

У меня родная сестра там живет со своей семьей, детьми, 6 двоюродных сестер и братьев, мама с папой. Как вы знаете, взрослые люди, они такой закалки, что даже в период аварии не захотели переехать в Павлодар, быть рядом со мной. Просто сказали, что соседи подумают неправильно. Мы не согласны", - ответил глава региона.

Авария на ТЭЦ в Экибастузе

27 ноября 2022 года стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС. При этом некоторые эксперты высказывались, что ремонтировать теплосети здесь уже бессмысленно.

Позже в Экибастуз прибыли министр по ЧС и вице-премьер-министр Казахстана, а затем глава правительства и первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии и озвучил предварительную причину ЧП.

Только 7 декабря появилась информация, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

Однако, несмотря на то, что авария была устранена, в Экибастузе регулярно сообщалось об отключениях отопления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028380-rugali-v-semeynom-chate-asain-bayhanov-zaveril-chto-ne-podvedet-ekibastuztsev/

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